5分鐘快速出門！關於BB霜的疑難雜症，一次解答

▲和粉底比起，大部分女生認為使用BB霜上妝更省事。（圖／翻攝自IG/aoihamada，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

BB霜是上妝的好幫手，更是懶女孩最愛，只需要一個步驟就能快速出門，剛好的遮瑕力，能忠實呈現肌膚質感，最適合喜愛自然妝效的你。要如何用的正確又聰明，以下幾點必須注意。

BB霜其實是英文「Blemish Balm」的縮寫，原來是由德國皮膚科醫師研發，為了遮蓋術後傷痕，所以幾乎不含任何化學成分，同時兼具保養、保濕、防曬與保濕需求。之後韓妝將BB霜發揚光大，帶起BB霜熱潮，更將它從霜狀變換成各種劑型，因此而爆紅。

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隨著彩妝技術的進步，BB霜也從早期的帶灰色階的發色，進階到輕薄自然質地，幾乎能替代粉底液，也成為許多女生快速出門時的打底利器。

BB霜可以代替粉底液嗎？

如果你偏好自然妝感，BB霜是能夠代替粉底液的，它兼具保養和彩妝功能，如果只是講究輕薄親膚，外出擦一層BB霜就足夠。

▲使用粉餅或是蜜粉定妝，能讓妝容更精緻持久。

BB霜能與粉底混合使用？

BB霜本身就是一定的遮瑕力，若再搭配粉底液使用可能會顯得底妝很厚，建議擇一使用，搭配粉餅或是蜜粉定妝，就能幫助妝容更持久。

用了BB霜還要擦防曬？.

建議BB霜前還是要塗抹防曬乳打底，才能幫助防禦紫外線，因為BB霜的防曬係數有限，若是有較強的防曬需求，單擦BB霜是不夠的。

使用BB霜後需要卸妝嗎？

常有人認為BB霜是保養品，但其實它屬於粉底的一種，如果沒有卸除乾淨，可能會引發粉刺或痘痘生成。卸妝後可用沾濕的化妝棉再擦拭一次肌膚，如果化妝棉乾淨就代表妝已完全卸除。

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