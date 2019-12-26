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李玉璽跑PRADA趴自爆：內褲穿5年　游鴻明愛女怨「爸爸品味難懂」

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▲PRADA Dreamscape Pop-up限時快閃店開幕，藝人李玉璽、游宇潼介紹今日穿搭。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

PRADA Dreamscape Pop-up限時快閃店於今（26日）請來藝人李玉璽 、吳卓源 、王渝屏 、游宇潼 、吳速玲亮相，為了迎合店面的花朵浪漫氛圍，李玉璽罕見換上活潑的色彩拼接長襯衫搭配短褲，備受矚目的歌手游鴻明之女游宇潼大秀美腿，正式晉升時尚咖。

▲▼ 李玉璽 出席PRADA Dreamscape 新光三越A9館限時快閃店開幕派對。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 李玉璽 出席PRADA Dreamscape 新光三越A9館限時快閃店開幕派對。（圖／記者張一中攝）

▲藝人李玉璽色彩拼接長襯衫NT$36,000；搭配卡其色短褲，NT$20,500。（圖／記者張一中攝）

為了慶祝PRADA Dreamscape Pop-up限時快閃店開幕，藝人李玉璽換上品牌2020春夏色彩拼接長襯衫搭配卡其色短褲，打造童趣的帥度，李玉璽表示，「很少在身上加入這麼多顏色，很喜歡今天活潑的風格，還難得露了腿毛。」

此外，身上的黑色多功能尼龍肩背包相當小巧，李玉璽也自招私下就愛小包， 平時出門必帶的三件東西是「耳機、錢包、手機。」可見音樂人素養深入人心。至於平時消費會不會失心瘋？李玉璽語出驚人表示，「我私下超級節儉，很多衣服都被粉絲說可不可以換掉，其實我連內褲也是穿了四、五年，一次買20、30條備用。」

▲▼ 游宇潼 出席PRADA Dreamscape 新光三越A9館限時快閃店開幕派對。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 游宇潼 出席PRADA Dreamscape 新光三越A9館限時快閃店開幕派對。（圖／記者張一中攝）

▲游宇潼穿著刺繡印花襯衫打造童趣感，NT$75,000 。（圖／記者張一中攝）

同樣備受矚目的歌手游鴻明之女游宇潼，剛滿20歲的她鮮少亮相時尚場合，此次穿著2020早春系列刺繡印花襯衫搭配亮片裝飾針織圍巾，相較於私下穿著較沉悶的她，這回可以說是大突破，游宇潼表示，「今天整身穿著最喜歡頭上的復古髮箍與Re-edition系列尼龍手提包 。」

被問及私下挑選包包的要素，游宇潼偏不走小包當道的趨勢，「我很討厭連手機都放不下的小包，所以尺寸要適中，其次是顏色，我私下穿搭偏暗，所以包包會選擇亮色的。」而後不免提到爸爸游鴻明，游宇潼也大方自爆，「爸爸很喜歡跟我還有媽媽一起逛街，不過他的審美跟我差很大，所以選的東西都很怪。」

▲▼ 吳卓源 出席PRADA Dreamscape 新光三越A9館限時快閃店開幕派對。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 吳速玲出席PRADA Dreamscape 新光三越A9館限時快閃店開幕派對。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 王渝屏 出席PRADA Dreamscape 新光三越A9館限時快閃店開幕派對。（圖／記者張一中攝）

▲吳卓源穿著格紋西裝外套大露腿，NT$95,500；吳速玲選擇刺繡印花上衣，$36,000 ／Re-edition系列尼龍手提包 NT$21,500；王渝屏印花拼接條紋洋裝，NT$10,500。（圖／記者張一中攝）

而後登場的吳卓源穿著格紋西裝外套搭配條紋襯衫，上身包緊緊，下身則大方露出傲人美腿，她也特別感謝品牌，「謝謝PRADA讓我露腿，今天風格很甜美，平日也不會戴髮箍，算是突破。」吳速玲這次則以刺繡印花上衣營造復古浪漫氣息，身上的立體雕花相當童趣，她也逗趣表示，「這次最愛身上的復古手提包，感覺很特別，瞬間勾起20年前的回憶。」王渝屏穿著印花拼接條紋洋裝同樣以復古穿搭打造時尚感。

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關鍵字：

PRADA, Dreamscape Pop-up, 限時, 快閃店, 李玉璽 , 吳卓源 , 王渝屏, 游宇潼, 吳速玲
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