吳謹言「631減肥法」怒甩8公斤　更改飲食順序營養師都點頭

編輯／Ann

隨著《延禧攻略》續集《金枝玉葉》即將開播，演員吳謹言的瘦身法又再次引發熱議，其實剛接下劇本的同時，為了符合戲中令妃能言善道卻楚楚可憐的形象，從原本165cm51公斤的纖細身材，硬是大瘦了8公斤，而她坦言減肥沒有別的，靠的是飲食、生活習慣，將每日飲食量分成10份，也就是「631」飲食法成功瘦到43公斤。

▲ 吳謹言為了符合令妃角色減肥。（圖／翻攝自微博）

「631」飲食法

「631」飲食法將一日的飲食分為10小份，也就是早上的份量分為6，中午為3，晚上則吃1，隨時間逐步遞減，但是總分量不變還是10份，只是更改了飲食的先後順序，就能有如此成效。



另外吳謹言也對食材的選擇比較講究，建議食用低油、少鹽的食物，少吃肉多吃菜，並且減少澱粉的攝取，如此一來健康也能甩油，營養師也認為「631」飲食法是健康的瘦身辦法，因為上班族在晚餐攝取過多，之後熱量不易消化，所以1成分量是合理的範圍。

▲ 吳謹言「631」飲食法，更改飲食順序大瘦8公斤。（圖／翻攝自微博）

吳謹言靠芭蕾動作維持體態

其實吳謹言從小就有芭蕾底子，從她的現代裝扮中就可以發現，身材曲線十分修長，特別是肩頸，擁有人人稱羨的天鵝頸，她也會靠平常走路的時間，偷偷用力來維持良好體態，所以美麗還是需要花點心力養成。另外她也告誡自己，抓住每個空閒時間運動，能站著不要坐著，能坐著不要躺著，不過有這樣的恆心，應該做什麼事情都能成功。

▲ 吳謹言靠生活習慣瘦身。（圖／翻攝自微博）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App