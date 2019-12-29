交往初期必須先確定「4件事」　婚姻觀、誰負責買單其實很重要

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不適合是常常聽到的分手理由，但是這真的是理由嗎？其實一開始就應該知道對方是不是適合的人，而不是到了最後才草草打發說一句不適合。而戀愛初期大家都會產生摩擦，因此出現不適合的感覺，但是更重要的或許是兩人要如何磨合，這幾件事情要先確定。

1.確定價值觀



▲ 價值觀是戀愛後期能否長久的關鍵性因素，因為大小事都會透過價值觀發生改變。（圖／翻攝自pinterest）

要走到長久必須要價值觀相同，現在的愛情已經不是互相陪對方吃喝玩樂而已，更實際的是兩人面對現實層面的看法是否相同，而這就是價值觀。這是首先就是確定的，因為人的價值觀其實是沒辦法做太大更改的，沒有對錯，只有你怎麼看，所以如果一開始就覺得與對方有很大的偏差，那麼就要及時磨合，以免以後的認知越離越遠。

2.金錢觀的認知

▲ 兩人應該先討論好彼此對金錢的使用方式，以免在生活上沒有辦法配合對方。（圖／翻攝自pinterest）

雖然說金錢不是一切，但是每天需要面對的就是金錢。所以兩個人在一起應該要互相確認一下彼此的金錢觀，或者說是對金錢使用上的看法，比方說AA制或是一餐你請一餐我請，先建立了彼此的共識，避免到後面因為金錢觀影響了愛情。

3.對婚姻的看法

▲ 每個人都希望感情能得到好的結局，但是大家對於婚姻的早晚和看法都不一樣。（圖／翻攝自pinterest）

一般來說大家都把婚姻當做是戀愛的終點，而婚姻又是怎麼一回事呢？情侶還是應該先討論彼此對婚姻的看法，常常聽說戀愛了七八年的情侶最後還是分手了，只是因為其中一方暫時還不想結婚，而另一方的青春早已花在他身上，卻只能草草收場各自安好。

雖然這是每個人的選擇，但是盡可能還是要確定另一半對愛情和婚姻的看法，這樣才能一起走向終點，祝大家的愛情都能得到圓滿。

4.設定共同目標

▲ 有了共同目標才能帶給對方正能量並且長久的走下去。（圖／翻攝自pinterest）

常常說兩個人在一起是為了讓彼此變得更好，其實大家可以在剛開始就設定兩人要一起去完成的目標，這樣會讓雙方都有心力去努力，同時也能不斷誕生出新鮮感，所以不妨在一段時間之中設定幾個小目標，這樣的愛情更實際又美好！

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