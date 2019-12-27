亮･珠寶／梵克雅寶動物胸針卡哇伊　原型竟是動畫卡通人物！

▲Lucky Animals系列鑲嵌縞瑪瑙與虎眼石的小貓胸針（左）183,000元，鑲白色珍珠母貝與縞瑪瑙的小狗胸針203,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶品牌詮釋動物主題各有巧妙，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）屬於可愛的那一派，源起自50年代美國早期動畫電影啟發，品牌於1954年推出以卡通人物為靈感的La Boutique系列動物珠寶，意在呈現風格更親民、適合日常佩戴的珠寶。

▲從50年代起梵克雅寶推出《La Boutique》作品目錄封面，可了解各式可愛動物設計。

從當年流傳的La Boutique作品目錄、今日拍賣會偶爾會現蹤的梵克雅寶動物珠寶，可見當年風趣的設計。以形象最鮮明的獅子胸針、1968年製的兔子胸針為例，以精緻的金雕呈現動物的皮毛紋路，而模樣可不是乖乖的正面樣，而是歪著頭或背面姿態，自然流露著俏皮感，品牌典藏的1961年製Fishing Duck胸針就令人忍不住發出會心的一笑，因為拿著釣魚竿鴨子的翹屁股，正是一顆珍珠呢！

▲約1961年製的Fishing Duck胸針（左），1968年推出的兔子胸針。

除了金雕手法，梵克雅寶運用多元的素材凸顯動物珠寶的多變，包括木材鑲嵌、琺瑯金質等，創作一件件充滿特色的動物作品。品牌於2017年發表Lucky Animals系列胸針，正是向La Boutique系列致敬之作，運用招牌的金質圓珠飾邊勾勒出動物輪廓，再鑲嵌精選色彩飽和的硬寶石，新款貓熊胸針便以圓滾滾的模樣亮相，駿馬胸針則呈現昂首闊步的姿態，神奇地展現各種動物不同特色，正是讓人著迷之處。

▲工匠為貓熊胸針鑲嵌白色珍珠母貝，約220,000元。

▲工匠為馬胸針雕琢金質圓珠，鑲紅玉髓與縞瑪瑙，約220,000元。