艾瑪華森「當人母」　透過《小婦人》秒懂人生絕無童話

文／Gina McIntyre、Wilson Webb 圖／三采提供

艾瑪．華森：「瑪格的選擇看似傳統，但沒有人可以批判她這樣做，比較不符合女權主義。」

艾瑪．華森說出了一些事實。她說：「姐妹之間不是只有互相打扮，或是徹夜狂歡的枕頭派對而已。平心而論，姐妹之間，有時候非常野蠻，非常殘酷。但是對我而言，當你身邊都是想挑戰你的人時，你就會越來越強大，而我想這就是馬區家四姐妹為彼此做的事。」

艾瑪．華森飾演馬區家的長女瑪格。

十六歲的瑪格擔任家庭女教師，為全家人賺取收入，但是她仍然記得馬區家在家道中落之前的美好生活。雖然身為富責任感的長女，她還是會渴望得到一些在她這個年紀的女孩會喜歡的精美物品，會想像生活原本可以是什麼模樣。

艾瑪．華森說：「瑪格在四姐妹中，是比較傳統的女性，她對生活與愛情抱持著一些脫離現實的浪漫想法，這是喬所抗拒的。就這個層面來看，瑪格的確不如喬實際。」

艾瑪．華森在2016 年創辦自己的女性主義讀書會「我們共同的書架」（OurShared Shelf）。然而在簽約確定演出這個角色前，她尚未讀過奧爾科特的原著小說。《小婦人》是美國文學必讀經典之作，但是在艾瑪．華森成長的英國，這部作品並未廣泛介紹給學童。然而，華森明白要飾演這位廣受歡迎的大姐，所需要承擔的壓力與責任。

她說：「對我而言，這部小說是神聖的作品。它顯然是一部非常重要的文學作品，講述一個非常重要的觀念。而我想要以我的方式來詮釋這個故事給觀眾看。」

研讀文本對她而言，也是一個相當愉悅的過程。「相關文本有很多值得細讀的地方，有時我先閱讀《小婦人》，再接著讀另一本關於作者母親的傳記，然後再讀作者的另一部作品《情緒》，然後再讀愛默生和梭羅的作品。這些作品的內容都是如此豐富，你能完全沉浸在其中。我揣摩角色不太需要憑空想像，因為作品中就有許多細節和線索可以掌握。」

艾瑪．華森生平的第一個角色，是哈利．波特系列電影中的小書蟲妙麗，爾後更獨挑大樑飾演各種不同角色，參與好萊塢電影演出，包括《壁花男孩》、《星光大盜》、《挪亞方舟》等，2017 年更是在迪士尼經典動畫改編的真人版電影《美女與野獸》中飾演女主角貝兒。

華森在她的電影路上，刻意挑選風格迥異的角色，渴望跳出刻板的形象。她對於女權議題也直言不諱，曾在2015 年於聯合國發表關於性別平權的演講。

而關於瑪格，華森認為這個角色對丈夫和孩子抱持著傳統觀點，認知到這一點很重要，因為這樣的觀點和妹妹喬渴望自由的精神相比，不應該有任何遜色之處。

華森解釋道：「人們經常對女權主義抱持著偏頗的觀點，彷彿你如果是女權主義者，就會拒絕婚姻、拒絕任何與女性特質有關的事物。瑪格的選擇看似傳統，但她想成為妻子、成為母親，這就是她心裡的想望，沒有人可以批判她這樣做，比較不符合女權主義。」

在劇中，瑪格和羅禮的家教老師約翰．布魯克墜入情網，他一直偷偷愛慕著瑪格，這份暗戀甚至讓他情不自禁偷了瑪格的一只手套。

華森說：「我並不認為在瑪格原本的想像中，未來的夫婿會是像布魯克先生這樣的男人。她是渴望墜入情網，也想要遇見品行善良的對象，但是她知道她的家庭現在處在貧困的邊緣，因此她承受著巨大壓力，想要找個能在實質上成為全家經濟支柱的丈夫。布魯克先生的到來，完全出乎瑪格的意料。但隨著故事的發展，布魯克先生在馬區一家發生危機時，傾盡全力完成困難重重的任務來幫助他們，也因此贏得了瑪格的尊敬與愛。」

瑪格和布魯克最終走入了婚姻，但她也領悟到，世界上沒有童話，沒有所謂的從此幸福快樂、無憂無慮。瑪格步入婚姻後承擔身為人妻、人母的責任，在已經拮据的生活中，她還生下了一對精力充沛的雙胞胎。

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辛苦的人母角色是艾瑪．華森在銀幕上較少詮釋的，對此她表示：「愛情故事中，女性步入婚姻後，故事經常到此為止，因此扮演瑪格，試圖摸索身為母親、妻子的女性角色，是前所未有的經驗。你要如何評價這樣的角色呢？你要如何保護、關愛、滋養關係，即使那樣的關係中充滿緊張和壓力？我閱讀潔薇的劇本時，看到她在探討這些對女性而言非常複雜的議題，那時我就明白，這次改編充滿意義。」

【書籍推薦】

★書名：《她們》電影設定集 【《小婦人》原著改編．唯一官方授權167張獨家劇照精裝典藏】

★作者：吉娜・麥坎迪爾（Gina McIntyre）、威爾森．韋伯（Wilson Webb）

★出版社：三采

★出版日期：2020年1月3日

★建議售價：新台幣600元