日妞冬季熱油養膚6招　「油面膜熱敷法」讓肌膚秒吃妝

▲乾燥冬季正是熱油保養好時機。（圖／翻攝自IG/aoi186、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

生活步調緊湊卻保養有道，日本女生最喜歡在泡澡時進行肌膚的額外保養，最節省時間。結合熱蒸氣間接開啟毛孔、柔軟角質、促進循環等快速滲透導入的概念，解除冬季肌膚暗沉粗糙警報。

1．自製「油面膜熱敷法」

洗完臉後，取適量美容油均勻擦拭全臉，以溫熱毛巾輕壓熱敷，透過熱蒸氣開啟肌膚毛孔，迅速導入美容油精華，待毛巾降溫後取下，雙手加以按摩，肌膚立即重拾活力光采。

2． 超便利「一石三鳥熱油泡浴法」

肌膚清潔後、泡浴前，取適量的美容油擦拭於想加強按摩的部位後進行泡浴，藉由溫熱浴水帶動全身循環，再針對重點部位進行按摩，達到放鬆舒緩、新陳代謝提升、潤澤肌膚的效果。

3．小顏 「熱油加壓按摩法」

洗完臉後，取適量美容油均勻擦拭全臉，於泡浴過程中，藉由溫熱的雙手輕壓全臉，開啟肌膚毛孔浸潤保濕，再使用天然陶瓷塑顏按摩石按摩，由下巴輕刮至耳垂後，再沿頸部而下，加強拉提、緊緻臉部線條。

4．天使光 「秀髮賦活熱油法」

洗髮後，取少量美容油塗抹於乾燥髮梢並用溫熱毛巾包覆，於泡浴過程中，藉由熱蒸氣深度修護受損頭髮，補充養份，再現頭髮健康光澤，重拾天使光環。



5．身體肌膚「熱油浸透法」

洗澡後，趁肌膚溫度降溫取適當美容油快速擦拭按摩於全身，結合肌膚表層餘溫及少許水份，舒緩潤澤肌膚，改善緊繃與乾癢不適感。

6．最快速「熱油護手法」

洗滌物品前，取適量美容油按摩雙手並戴上橡膠手套，透過隔水加熱方式，藉由美容油的修護力，調理雙手因做家事、洗滌而引發的手部乾裂不適。

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▲Melvita 玫瑰摩洛哥堅果油，50ml，1,480元。