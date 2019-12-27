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下個斷貨色#113紅茶蜜糖棕超顯白！雅詩蘭黛藍管唇膏全新4款溫柔仙氣奶茶色

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▲雅詩蘭黛推4款超仙「蜜糖棕」唇膏。（圖／記者張毓容攝）

▲雅詩蘭黛經典藍管唇膏將於2020年開春推出全新20色，其中4款超美仙氣「蜜糖棕」絕對要列為首要目標。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

還記得因楊冪御用，在小紅書上紅到破表、被網友譽為「最美紅棕楓葉色」的#333嗎？還有連超模「KK」Karlie Kloss都愛的絕美玫瑰色#420玫瑰荔枝，這些都來自雅詩蘭黛最經典的藍管唇膏「絕對慾望系列」，而雅詩蘭黛更將於2020年一開春獻上全新20色，其中更首次推出奶茶土色系的4款「蜜糖棕」色號，不挑膚色、顯白又百搭，抹上唇就像開了溫柔仙氣濾鏡，美成小仙女。

▲雅詩蘭黛推4款超仙「蜜糖棕」唇膏。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛經典藍管唇膏「絕對慾望系列」擁有無色差的持久顯色，就連女星、超模都愛用。（圖／品牌提供）

擁有多元質地，一抹就能飽和顯色的雅詩蘭黛經典藍管「絕對慾望唇膏系列」，從開賣以來就深受眾多女性喜愛，內含玻尿酸膠囊成分讓質地絲滑輕盈，抿唇同時滋潤保養雙唇，搭配獨家光感顯色因子科技，一抹即均勻好上色，更能呈現零色差的8小時飽和持久唇色，而創造出許多全球熱賣夯色。

▲雅詩蘭黛推4款超仙「蜜糖棕」唇膏。（圖／記者張毓容攝）

▲全新20色中一定要先鎖定雅詩蘭黛首次推出的4大奶茶土色系「蜜糖棕」，每一支都顯白又百搭，一擦上秒變溫柔小姊姊。（圖／記者張毓容攝）

繼楊冪色#333和玫瑰荔枝#420後，經典藍管唇膏將於2020年推出全新20色，其中最值得關注的就是4款溫柔仙氣滿滿的「蜜糖棕」色系，這不僅是雅詩蘭黛首度推出的奶茶土色系，不挑膚色的蜜糖棕色系，一抹上唇立即顯白還散發溫柔好氣色，素顏、約會都能完美駕馭，絕對是秋冬必收的百搭色。

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▲雅詩蘭黛推4款超仙「蜜糖棕」唇膏。（圖／記者張毓容攝）

▲雅詩蘭黛 絕對慾望奢華潤唇膏，#122赤裸之吻，NT$1,2000。（圖／品牌提供）

玫瑰蜜糖棕

玫瑰色調與紅棕色完美揉合的絕對慾望奢華潤唇膏#122赤裸之吻，是有著清新甜美感的玫瑰棕色，任何場合塗都絕不出錯，是日常必備唇色。

▲雅詩蘭黛推4款超仙「蜜糖棕」唇膏。（圖／記者張毓容攝）

▲雅詩蘭黛推4款超仙「蜜糖棕」唇膏。（圖／記者張毓容攝）

▲雅詩蘭黛 絕對慾望奢華柔霧唇膏，#113玫瑰烏龍，NT$1,2000。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

紅茶蜜糖棕

絕對慾望奢華肉霧唇膏#113玫瑰烏龍，又是一款絕美紅棕色，一抹瞬間讓肌膚顯白三階，提亮好氣色，已經被許多鐵粉視為下一個斷貨色。

▲雅詩蘭黛推4款超仙「蜜糖棕」唇膏。（圖／記者張毓容攝）

▲雅詩蘭黛 絕對慾望奢華潤唇膏，#524焦糖布朗尼，NT$1,2000。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）

肉桂蜜糖棕

絕對慾望奢華潤唇膏#524焦糖布朗尼是最適合秋冬的高級暖調棕色，上唇後的水潤質地，讓溫柔肉桂色多了若隱若現的光澤感，可以個性，也可以甜美。

▲雅詩蘭黛推4款超仙「蜜糖棕」唇膏。（圖／記者張毓容攝）

▲雅詩蘭黛 絕對慾望奢華閃耀唇膏，#111流金裸唇，NT$1,2000。（圖／記者張毓容攝）

蜂蜜蜜糖棕

絕對慾望奢華閃耀唇膏#111流金裸唇是帶有透感的金屬光澤棕色系，細緻的閃耀光澤就算單擦也不會過於誇張，疊擦更能打造立體美唇，隨著擺動閃爍精緻光澤。

▲雅詩蘭黛推4款超仙「蜜糖棕」唇膏。（圖／記者張毓容攝）

▲model唇上以「肉桂蜜糖棕」#524疊擦「蜂蜜蜜糖棕」#111。（圖／記者張毓容攝）

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