韓國最夯「國民卸妝霜」必囤！連太妍、宋智孝都是愛用死忠粉

▲Banila Co.卸妝霜被票選為韓國女生最愛卸妝品Top 1，幾乎人手一瓶，堪稱「國民卸妝霜」。（圖／翻攝IG@banilaco_official）

記者張毓容／台北報導

想要擁有素顏也美的透亮好肌膚，做好清潔是最重要的事，卸妝更是清潔的第一步，因此韓妞們不僅在意保養，更在意卸妝！而說到韓國女生最愛的卸妝產品，絕非Banila Co.經典卸妝霜莫屬，不僅曾被票選為韓國女生最愛卸妝品Top 1，連少女時代太妍、女神宋智孝都愛用，堪稱南韓的「國民卸妝霜」。Her和她的「週末超殺快閃店」限時推出大容量組合，讓妳一次買好買滿，價格超優惠，一定要搶起來！

▼▼點圖超划算▼▼



▲Banila Co. ZERO零感肌瞬卸凝霜（經典款） 限定大容量，180ml X 2，原價1,980元，特價1,299元。點我購買。

ZERO零感肌瞬卸凝霜從南韓紅遍亞洲，是韓國美妝品牌Banila Co.最經典的暢銷商品，平均每10秒就售出一罐，在網上擁有眾多好評。還沒引進台灣前，就因Running Man女神宋智孝在美妝節目上公開自己私下愛用品時推薦了這款，爆紅到代購訂單接不完，更一度成為去韓國必買的美妝品代表。

在 Instagram 查看這則貼文 TaeYeon（@taeyeon_ss）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 28 日 下午 5:02 張貼

身為Banila Co.代言人的太妍也對這款卸妝凝霜愛不釋手，被她視為濃妝救星，還曾跟諧星金申英合作拍攝廣告搞笑演出，看電視捨不得停下來的太妍，想到要卸妝就超發懶，經過金申英的示範，讓她相信卸妝其實一點也不麻煩，卸得超開心，還在instagram發誓超好用！

▲像是雪酪般的柔軟凝霜質地，接觸肌膚才會轉化為油狀，舒適的使用感也讓人很喜愛。（圖／翻攝IG@banilaco_official）



除了眾多女星愛用外，ZERO零感肌瞬卸凝霜還曾拿下韓國知名美妝節「Get it Beauty」盲測第一名，其最受推崇的就是一次就能完成卸妝+洗臉的方便性，不用另外做乳化步驟就能輕鬆沖洗乾淨，但潔淨力一樣好，連防水睫毛膏、唇釉都能輕鬆卸除，更含有85%保濕精華，添加西印度櫻桃、木瓜酵素、甜茶葉等多種植萃成分，幫助保濕鎖水，連保養都帶到了，洗後保濕不乾澀。

加上猶如雪酪般的特殊質地，接觸肌膚時才轉化為油狀，舒適的使用感更讓人喜愛，難怪在今年度的韓國美妝大賞也被票選為韓國女生最愛卸妝品Top 1。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Banila Co. ZERO零感肌瞬卸凝霜（經典款） 限定大容量，180ml X 2，原價1,980元，特價1,299元。點我購買。