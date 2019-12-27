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Dior老花氣墊1／1開賣　彩妝控2,500元入手精品趁這波

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▲未上市已轟動，要買的粉絲下手得快。（影／記者曾怡嘉攝） 

記者曾怡嘉 / 台北報導

迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅上市後好評不斷，這回結合品牌經典緹花壓紋，化身老花氣墊，還沒上市就彩妝控瘋狂不已，笑稱這是和時尚精品最近的距離，只要2,500元就能輕鬆入手。

▲▼Dior老花氣墊1／1開賣。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲精緻緹花壓紋，拿出來補妝超虛榮。（圖／記者曾怡嘉攝，以下同）

2020年迪奧呼應精品潮流趨勢，延伸時尚圈的玩味復刻設計，推出限量精品氣墊粉餅《超完美柔霧光氣墊粉餅 經典緹花版》，更被網友暱稱為「老花氣墊」。以Dior Oblique復古緹花帆布設計為發想，呼應粉餅的駝色為底，針針繡上繁複細緻的高雅午夜藍復古緹花，嶄新詮釋經典DIOR MONOGRAM。

▲▼Dior老花氣墊1／1開賣。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲小巧輕薄放入隨身小包正適合。

《超完美柔霧光氣墊粉餅 經典緹花版》是迪奧第一款提供肌膚24小時完美妝效的氣墊粉餅，不僅24小時長效持妝，綻放保養級柔霧光感；同步注入源自頂級保養成分，上妝同時養膚，是打造清新持久底妝的完美夥伴。

▲▼Dior老花氣墊1／1開賣。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲網路也可以買到，限量300個。

經典緹花版即將在2020年1月1日開賣，除了去櫃位你也能在迪奧線上快閃店購得，快閃店限量300個，要買要快喔！

▲▼Dior老花氣墊1／1開賣。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲超完美柔霧光氣墊粉餅 經典緹花版，14g，2,500元。

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關鍵字：

Dior, 經典, 氣墊粉餅, 老花氣墊粉餅
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