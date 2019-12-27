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Melody裹愛馬仕大圍巾遊京都　劉真靠8萬LV取暖　

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▲▼ Melody,劉真 。（圖／翻攝Melody,劉真IG,愛馬仕官網）

▲正在京都旅行的Melody，裹上愛馬仕針織圍巾取暖，同時背約36萬元的Constance牛皮包。（圖／翻攝melodykliu IG）

記者陳雅韻／台北報導

天氣迅速轉冷，禦寒行頭少不了一條暖呼呼的圍巾，當中大尺寸設計因可依造型搭配任意轉換成圍巾或披肩，深受女星們喜愛，「時尚媽咪」Melody近日與老公、女兒一起到日本京都旅行，就時時裹著愛馬仕（Hermes）尺寸寬大的「華麗的韁轡」針織山羊絨圍巾取暖。

▲▼ Melody,劉真 。（圖／翻攝Melody,劉真IG,愛馬仕官網）▲▼ Melody,劉真 。（圖／翻攝Melody,劉真IG,愛馬仕官網）

▲愛馬仕「華麗的韁轡」針織山羊絨圍巾，約37,000元。（圖／翻攝愛馬仕官網）

Melody是名副其實的愛馬仕貴婦，她背著愛馬仕約36萬元的Constance牛皮包遊京都，並全程圍著尺寸30 x 190公分「華麗的韁轡」針織山羊絨圍巾，此款圖案是Hugo Grygkar於1957年設計的圖案，細膩描繪馬具中的轡頭與韁繩，是愛馬仕最有名的絲巾圖案之一。

▲▼ Melody,劉真 。（圖／翻攝Melody,劉真IG,愛馬仕官網）

▲劉真裹著LV要價81,500元灰色Cold Reykjavik圍巾錄影。（圖／翻攝serenachenliu IG）

劉真也在天氣轉冷之際，披上LV（Louis Vuitton，路易威登）灰色Monogram圖案的Cold Reykjavik山羊絨圍巾錄影，想優雅一些可以當成披肩，想率性一點可像她隨意裹在胸前，既保暖又時尚。

關鍵字：

Melody, 劉真, Hermes, 愛馬仕
fashion.net

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