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LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

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▲明星花露水,明星化工。（圖／翻攝明星花露水官方粉絲頁）

▲明星花露水在暫停生產之後，近期再度公布重新生產上架的消息。（圖／翻攝明星花露水官方粉絲頁，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

許多台灣人自幼就很熟悉的明星花露水，2019年3月傳出市面上越來越難買到的消息，才發現生產商明星化工因機器老舊，在2018年底就停止生產，不再出貨，引發許多民眾到通路上搶購的狀況，也相當不捨這款老牌商品就此停產，而近期因新加坡酒精原料供應商「森晨貿易有限公司」接手，回聘所有員工復工生產，再讓此產品重生回歸，預計1月就可在通路見到它的身影。

明星花露水走過的歷史與品牌知名度一樣閃亮，早期台灣民眾將它當成香氛使用，因為酒精濃度含量高，現在也有新的用法，包括醒腦之外，還能驅除塵蟎，超過百年的配方，在上海發揚，在台灣再次重生後，將繼續散發著淡淡榮光。

▲明星花露水。（圖／翻攝搜狐、明星化工官網）

▲早期的明星花露水外包裝。

明星花露水的誕生，是1907年從上海「中西大藥房」董事長周邦俊，參考《中華藥典》一書調出的配方，據說是以玫瑰、茉莉等香精再加上酒精調配而成，之後周邦俊長女周文璣接手製作，並開設「明星香水肥皂廠」獨立公司，大量製造跟銷售。

由於有強烈的香氛加上酒精揮發的清爽涼感，推出時就受到歡迎，對日抗戰勝利後，員工一度達到數千人，年銷量也突破1,000萬瓶，還在證券交易市場掛牌上市，是民國早期高知名度的大公司。

而後周邦俊與女兒周文璣遷至台灣，成立「明星化工股份有限公司」，再度生產旗下花露水與爽身粉，當時國防部成立福利總處，雖進價很低等同沒利潤，當時的周文璣卻力排眾議堅持制福利總處鋪貨，結果成為當兵年輕人的「熱門香氛」，退伍後仍持續使用，讓花露水有了穩定銷量，也幫助了品牌得以存續。

▲明星花露水,明星化工。（圖／翻攝明星花露水官方粉絲頁）

▲充滿著濃濃的洋派味。

之後因台灣民眾收入增加，加上外來品香氛進入市場，明星花露水的銷量大不如前，直至2003年，SARS（嚴重急性呼吸道症候群）在台灣爆發，因為花露水成分含有近73％的酒精，意外成為殺菌工具，銷量再啟，又翻身成為熱門產品。

▲明星花露水。（圖／翻攝搜狐、明星化工官網）

▲另類的消毒用法，再創下花露水的熱銷。（圖／翻攝明星化工）

現在花露水除了消毒與香氛功能外，還有其他妙用在網路上流傳，包括擦在人中部位可醒腦、使用在浴室能除臭，若被蚊蟲叮咬，擦在患處還能止癢。經過百年流傳，雖以不同以前的芳華正茂，但熟悉的芭蕾公主，仍在每個台灣人心中代表某個記憶時代。 

關鍵字：

明星化工, 明星, 花露水
fashion.net

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