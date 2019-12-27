肯爺6歲女兒收到最昂貴的聖誕禮物　竟是「流行天王」穿過的訂製外套

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聖誕節對歐美國家的人民而言，有如過年般重要，因此聖誕禮物也等同於小孩子的紅包。日前，肯爺（Kanye West）與妻子金卡戴珊（Kim Kardashian）便贈送6歲的女兒聖誕禮物，而該禮物來頭不小，因為這是「流行天王」麥可傑克森（Michael Jackson）於1997年所著用的訂製外套，並且價值美金65,625元（約台幣197萬元）。

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▲金卡戴珊送女兒的聖誕禮物為麥可傑克森於1997年所著用的訂製外套。（圖／美聯社）

此次禮物的主角為家中年紀最長的諾絲威斯特（North West），而金卡戴珊送給她的這件外套，其實是1997年麥可傑克森參加伊莉莎白泰勒（Elizabeth Tayler）生日宴會時所著用的外套，不過，由於外套歷史悠久需要加固後才能著用，所以目前已經透過修改使得尺寸符合諾絲威斯特的身形。

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然而，金卡戴珊表示：「這件外套是我與肯爺在一次拍賣會上中標下的。」但是金卡戴珊沒有透露金額，不過，根據外媒的報導，當時外套是以美金65,625元（約台幣197萬元）的價碼被標下，即便所費不貲，可見夫妻倆為了讓孩子開心也是在所不惜。

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