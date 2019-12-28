無印良品2019年銷量TOP 10大公開　限時滿額免費送福罐

▲無印良品2019銷量TOP10 。（圖／無印良品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著年末的來到，日本居家品牌無印良品，也統計公開2019年度最熱銷商品，包括男女裝、服飾配件、家具、電器與美妝保養品項等都有單品入榜，多半都是長賣、回購率高的口碑好貨，快看看你有錯過什麼好商品！

第10名 四輪硬殼止滑拉桿箱，售價3,900元至8,500元

許多文青都很滿意的硬殼旅行箱，持續不斷進化，今年12月推出改款新上市：強調容量增加、重量減輕的特色，選用質輕、強度高的100%碳酸聚酯素材，並把拉桿箱內容量增加1L。

第9名 即食迷你拉麵，售價49元

麵條已事先調味，可直接沖泡熱水或烹煮後加入其他食材，亦可作為零嘴直接食用，相當方便。





第8名 行動無水香氛機，售價1,190元

可於個人小空間使用，不需加水，只要將精油滴入毛氈墊片，使用鋰電池，連結USB充電3.5小時可使用長達8小時，並可設定2小時自動斷電裝置。

第7名 空氣循環風扇，售價2,980元

採用在迴轉方向的扇葉前端能大量推出空氣的迴力棒型扇葉，兼顧大風量與低噪音的設計特色，受到許多消費者歡迎。

第6名 膠墨中性筆，售價28元

具有好寫快乾的特色，還有豐富的色彩可供選擇。透明筆身且能直接看見墨水本身。筆頭採防止墨水逆流的設計，可降低斷水的情況發生。

第5名 懶骨頭沙發，售價2,980元至5,800元

能貼合各種放鬆姿態，也能隨意搬動、替換不同的椅套素材或顏色，是店內的長賣款。

第4名 滑順按壓再生膠墨筆，售價30元

筆身使用再生材質。筆夾的彈簧設計，方便夾在口袋。

第3名 MUJI敏感肌化妝水，售價90元至450元

號稱無添加香料、色素與酒精，低刺激性，提供乾燥肌膚清爽潤澤。除了有攜帶型，方便顧客外出使用外；再區分為清爽型、滋潤型、保濕型，消費者可依個人膚質挑選。

第2名 超音波芬香噴霧器，售價1,690元至2,590元

利用超音波震動原理擴散精油香氣，讓精油保持原始芬芳，LED燈可單獨使用，故也能當作照明燈光。

第1名 撥水加工有機棉舒適休閒鞋，售價890元

近年相當熱賣的休閒鞋，依據大部分人的腳底曲線與行走姿勢，設計可支撐足弓鞋墊，號稱可降低行進時的衝擊力，而鞋面採用經過撥水加工處理的棉素材所製成，今年價格從990元調整為890元，變得更平價有感。

為慶祝新年到來，無印良品也推出滿額福罐贈送活動，12／28至12／29單筆消費滿2,020元，即贈2020年限量福罐；12／30至1／1單筆消費滿1,000元即贈設計款MY BAG。