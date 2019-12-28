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KIPLING首推嬌小硬殼行李箱賣萌！新春「桃花黑金包」戀愛財運全都來

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▲KIPLING首次發表硬殼行李箱，連帶新春「桃花黑金包」登場 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

比利時國際時尚包品牌KIPLING看準年底旅遊趨勢，首次發表硬殼行李箱，也連帶推出農曆新年系列限定「桃花黑金包」款，就連經典小猴子也突然變紅色，超喜慶造型搭配一包多背法，CP值破表。

▲KIPLING。（圖／品牌提供）

▲KIPLING。（圖／品牌提供）

▲KIPLING。（圖／品牌提供）

▲New Classics經典圓標行李箱20吋嬌小女孩也能上手，NT$6,580。（圖／品牌提供）

KIPLING這回新品發表的亮點之一就在硬殼「New Classics經典圓標行李箱」，均以大小20吋，女生也能輕鬆一手掌控，外觀上注入了注目黃、活力紅和激光藍三種飽和色彩，大走童趣時尚感，性能方面也不可小覷，附有TSA認證密碼鎖及可調節式伸縮手柄，加上防水特點，內襯更以品牌發源地安特衛普地圖點綴，從裡到外都相當用心。

▲KIPLING。（圖／品牌提供）

▲KIPLING。（圖／品牌提供）

▲KIPLING 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲KIPLING。（圖／品牌提供）

▲針對農曆新年的「桃花黑金系列」超有質感，（依序）手提肩背托特包NT$2,980；側背方便小包NT$1,980；三用隨身背包NT$3,780。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

針對即將到來的農曆新年， KIPLING一改喜慶的大紅色，選擇了金色搭配質感深邃黑設計，並且印製上了春意盎然的桃花圖案，有著戀愛與長壽的祝福之寓意，此外，經典小猴子也一夕之間變紅色，迷死大票粉絲，背帶更以金箔裝飾點綴，在黑色之中脫穎而出，HIP HURRAY托特袋超大的容量，豐富置物空間，更提供MINI POUNCH隨身附件袋以金線勾勒出花朵形貌，兩端獨特的包扣設計，輕輕一扣，不僅為包包增加空間，更演繹出一包多變化的視覺效果。

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關鍵字：

KIPLING, 農曆, 春節, 過年, 包包, 行李箱
fashion.net

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