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《愛的迫降》孫藝珍低辮子頭超氣質　初戀感髮型擺脫老氣，連Jennie也常綁

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編輯／Emily　圖／翻攝自FB/tvN Drama、IG@jennierubyjane

最近韓劇《愛的迫降》非常熱門，劇情描述孫藝珍飾演的富家女因為滑翔翼意外，被迫降落在北韓，邂逅了帥氣的北韓軍人玄彬。裡面許多浪漫橋段，都讓人少女心噴發～而女神孫藝珍雖然到了北韓，但美度依然不減，隨性綁成的單股低辮子更是清新有氣質，這款髮型就連女團BLACKPINK成員Jennie、Rose也常綁！

▲低辮子。（圖／翻攝自tvn.tving.com）

韓劇《愛的迫降》中孫藝珍被迫降落在北韓，所以只換上了復古純樸的服裝，其中一款搭配的髮型，就是低位置的單股辮子。隨性綁成的單辮子位置很低，將頭髮垂放擺在一側，看起來並不老氣，反而有種溫柔婉約的初戀感，增添了清新的氣質～

▲低辮子。（圖／翻攝自tvn.tving.com）

而這款髮型其實平常就有很多女明星會綁，像女團BLACKPINK成員Jennie在生活照中，就會把頭髮紮成低位置的單股辮，看起來很像隨手一綁，卻讓休閒的打扮增添了女人味～

女團BLACKPINK的另一位成員Rose也是低辮子的愛好者，從她IG的照片可以看到，平時也經常把長髮綁成單股辮，垂垂的放在背後或撥到一側都很好看，有種可愛清新的少女感！就算搭配潮流感的服裝造型，辮子髮型一樣很可以。

這款低位置單股辮子的編法其實很簡單，就是隨性的將頭髮綁成一束辮子，不要太過整齊，可以將髮絲拉鬆，營造出隨性感。除了傳統三束交叉的綁法，也可以嘗試用扭轉方式，做出浪漫的低辮子頭。

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關鍵字：

孫藝珍, 愛的迫降, 低辮子, 單股辮, 辮子, 髮型, 綁法, blackpink, jennie, rose
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