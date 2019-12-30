Travis Scott與Virgil Abloh還有壓箱寶！兩大爆款Nike聯名鞋2020年登場

編輯／Duke

今年Travis Scott以多雙與Nike合作的鞋款席捲潮流圈，如果加上由Virgil Abloh打造的Off-White聯名系列，這幾年最具話題的鞋款幾乎被這兩人壟斷，不過，時序進入2020年，兩人到底還有多少壓箱寶尚未拿出？因此編輯近日便整理了各大爆料帳號的消息，並統整出或將在2020年Air Max Day推出的Travis Scott X Nike Air Max 270 React以及曾在藝術展曝光的Off-White X Air Jordan 1，一起來看看吧！

1.Travis Scott X Nike Air Max 270 React

黑色版本的Travis Scott X Nike Air Force 1才剛曝光，IG爆料帳號@repgod888便為大家帶來由Travis Scott 操刀設計的Nike Air Max 270 React。該鞋款一改舊有的鞋面設計，整體以波浪為主題，並加入多個顏色、麂皮以及後跟拉環增加豐富度，其中，後跟拉環與鞋墊處還印有Travis Scott 標誌性的仙人掌傑克喔！

在 Instagram 查看這則貼文 RepGod888（@repgod888）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 20 日 上午 10:34 張貼

根據IG爆料帳號@repgod888的消息指出，Travis Scott X Nike Air Max 270 React預計將於2020年3月的Air Max Day推出，定價為美金190元（約台幣5,700元），尚未購入任何一雙Travis Scott聯名鞋款的朋友，不妨期待一下吧！

在 Instagram 查看這則貼文 RepGod888（@repgod888）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 20 日 上午 10:35 張貼

2.Off-White X Air Jordan 1「Canary Yellow」

由Virgil Abloh打造的Off-White X Air Jordan 1「Canary Yellow」，其外觀延續「Chicago」與「UNC」的設計，整體以Off-White標誌性的標語、防盜扣、橘色補丁為主軸設計，而鞋面與鞋底的配色則是換成「Canary Yellow」。另外，該鞋款曾在Virgil Abloh個人藝術展「FIGURES OF SPEECH」中曝光，但當時僅作為展品展出，並沒有對外販售。

▲Off-White X Air Jordan 1「Canary Yellow」，曾在Virgil Abloh個人藝術展「FIGURES OF SPEECH」中曝光。（圖／翻攝自MCA Chicago）

根據消息指出Off-White X Air Jordan 1「Canary Yellow」或將在2020年推出，其原因來自滑板手Bam Margiela於個人IG帳號發布一則穿著該鞋款的影片，因此也大幅增加發售的可能性。

在 Instagram 查看這則貼文 Bam Margiela（@burberry.erry）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 22 日 下午 6:01 張貼

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