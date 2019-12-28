兒童星戰迷注意！　R2-D2、黑武士錶來襲

▲搶搭電影《星際大戰》熱潮，兒童錶品牌Flik Flak推出R2-D2腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

科幻經典《星際大戰》第九集《STAR WARS︰天行者的崛起》（Star Wars︰The Rise of Skywalker）熱映中，不少品牌搶搭熱潮推出聯名款，由於星戰迷橫跨各世代，商品當然不是只有成人專屬，小粉絲也想擁有星戰設計，瑞士兒童錶品牌Flik Flak聽見小朋友的心聲，推出機器人R2-D2腕錶。

▲R2-D2腕錶（左）1,750元，Star Wars Darth Vader黑武士達斯維達錶1,750元。

Flik Flak於面盤中央呈現R2-D2形象，搭配旋轉錶圈與柔軟的TPU塑膠錶帶，錶環則有電影名稱《Star Wars》字樣；品牌同時推出Darth Vader黑武士達斯維達錶，面盤內圈點綴紅色和白色細節凸顯中央的黑武士形象，吸引小朋友目光。

▲adidas推出迷彩圖案的莉亞公主NMD鞋，5,490元。（圖／adidas提供）



成人則可把星際大戰元素穿上腳，adidas發表聯名款，為代表性跑鞋Ultraboost 19、Ultraboost S&L、及ALPHAEDGE 4D，注入電影經典元素與金句，星戰迷從細節處裝飾就有共鳴。