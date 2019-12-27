長輩禮物零失誤挑選原則　「5大類」讓你避開禁忌還能討歡心

▲（圖／女子學）

送禮是華人文化中相當重要的一環，不論是年節送禮，還是拜訪、探病，總是不免俗地會帶點伴手禮，既是聊表心意也是禮貌得體的表現。不過，相信「要送什麼？」這件事總是深深困擾著很多人，尤其是在挑選禮品給在意送禮細節的長輩時，更是要特別注意。

本篇編輯就要為大家整理哪些絕對不會出錯的送禮品項，以及分享挑選時的成敗關鍵小撇步：

1.健康類的食品

蜂蜜、堅果、燕麥、水果

▲（圖／艾琳農坊 心意滿滿紅禮盒 ）

食品類是最安全的品項，不僅送禮的對象可以食用，也可以分享給其他的人一起品嘗。針對長輩的健康，盡量不要挑口味較重的加工肉乾或是太甜的餅乾、蛋糕，可以選擇天然的蜂蜜、能降低膽固醇的燕麥，和調味清淡的堅果類商品。現在市面上也推出許多的組合款式，比方說麥片搭蜂蜜或是堅果搭蕎麥茶等，讓送禮品項變得多元，長輩也會覺得很用心。

2.營養補充保健品

滴雞精、燕窩、人蔘、益生菌、補鈣牛奶

▲（圖／芳茲生技 日月養生滴雞精禮盒 ）

對於長輩來說，沒有什麼比身體健康更珍貴，因此保健食品與營養補給品禮盒是許多人在送禮時的實用選擇。不過要注意的是，有些長輩不喜歡吃藥丸狀的保健品，總覺得像是在吃藥，因此可改以滴雞精、燕窩飲或是銀耳飲這種「接受度較高」，同時又能夠養生補元氣的品項！

編輯悄悄話：除了傳統的罐裝，也可以選擇有分裝成袋狀、條狀的小包裝，攜帶容易也方便長輩食用

3.實用性商品



萬用鍋、掃地機器人、空氣清淨機

▲（圖／Philips 粉絲專頁 ）

倘若是要送爸媽或是感情較深的長輩，則可以考慮稍微貴重的小家電，像是萬用鍋、掃地機器人、小型果汁機等等都是很不錯的選擇！隨著長輩年紀變大，要煮飯或是整理家務都會逐漸變得吃力，這時若有得心應手的小家電能夠輔助，對於長輩們而言，無疑是項貼心的送禮。

4.保暖用衣物



毛帽、手套、圍巾、羽絨衣

▲（圖／UNIQLO官網粉絲專頁 ）

另外若是年節送禮，考量到天氣比較冷，從保暖的方向著手也是一個選擇。不論是毛帽、圍巾、還是羽絨外套都能讓長輩暖身又暖心，且上一代的長輩們多半習慣節省吃穿，在新的一年送上新衣，雖然他們嘴上可能會說浪費，但心裡其實還是會覺得很開心阿！

5.具紀念價值或長輩喜歡的物品

相框、花器、茶葉禮盒、碗盤、花茶壺

▲（圖／王妃生活 ）

關於上述的4種建議，原則上都是人人適用的大眾安全牌，要是想更送進心坎裡一點，則可以留意平時長輩有沒有特別的嗜好，比方說喜歡烹飪、烘焙，送碗盤、專業用具；喜歡泡茶，送茶葉、茶壺禮盒。若真的沒有特別偏好，細選一張與長輩充滿回憶的合照，再以精美的相框裝飾，何嘗不是個禮輕情意重的好選擇呢？

編輯悄悄話：不過，如果長輩對於該領域很專精，自己又不是那麼了解，那還是選擇安全一點的送禮選擇，免得弄巧成拙。

送禮給長輩0失誤的挑選小撇步

言歸正傳，其實送禮學問說穿了也沒有這麼難，只是需要稍加用心設想。編輯在這邊也和大家分享幾個實用的送禮小重點，掌握這些原則就沒問題囉：

1.體面大方

▲（圖／芳茲生技牛蒡雪耳飲禮盒 ）

長輩們很單純，太貴重或是太新潮的東西，他們可能不了解。不過，選擇金色、大紅大紫的包裝與看起來氣派體面的禮盒，想要討長輩歡心準沒錯！畢竟到了那個歲數，其實真的都衣食無缺了，他們在意的絕對是你的心意。

2.避開禁忌

所謂的禁忌，除了長輩本身的身體狀況宜忌外，其他像是鐘錶、鞋子、剪刀、梨子這種，具有「分離」、「剪斷緣分」等諧音的物品，也盡可能避免。但若據你所知，該位長輩屬於較開明，且剛好有需求的話，那就別在意，儘管送吧！

3.用心傳情

▲（圖／午後小時光感謝禮盒堅果組 ）

送禮的核心還是總歸一句「心意」最重要，挑選當下的細心是讓長輩知道，你有把他放在心上，而送完禮之後的陪伴，更是能滿足他們愉悅心情的關鍵。

年節快到了，若你還在煩惱要送長輩什麼的話，不妨參考本篇文章的推薦清單！其實人與人間的情感，不是只有逢年過節才需要經營，若是平常發現長輩有缺什麼，平時也可以見面送禮，多多給予關心喔！

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