2019年度最有人氣模特兒排行榜出爐！坎達兒珍娜粉絲數破億，穩坐第一名

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@kendalljenner、@gigihadid

2019年即將結束，在年末有各式各樣的統計排行榜出爐，而在國外的模特兒界，誰會是今年最具人氣的第一名呢？根據外國網站models.com的統計，將網路社群媒體instagram、facebook、twitter的追蹤人數加總過後，擁有最多追蹤者的模特兒就是坎達兒珍娜（Kendall Jenner）！

在 Instagram 查看這則貼文 Kendall（@kendalljenner）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 11 日 下午 7:24 張貼

外國網站models.com上的統計，是將具有代表性的網路社群媒體instagram、facebook、twitter的追蹤人數加總在一起後，排出模特兒界的人氣排行。名單中遙遙領先的第一名就是坎達兒珍娜，她總共擁有將近1億6千5百萬名的追蹤者，真不愧是知名網紅卡戴珊&珍娜家族的其中一員，在社群媒體上的影響力真的非常強大！其實坎達兒的粉絲數還不如她的姊妹金卡戴珊（Kim Kardashian）、凱莉珍娜（Kylie Jenner），但還是遠遠超出第二名的吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）1億多。

在 Instagram 查看這則貼文 Kendall（@kendalljenner）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 16 日 下午 2:58 張貼

第二名的吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）一樣是大家耳熟能詳的新生代模特兒，在各大時裝秀上都有她的身影，代言了許多知名品牌，她的一舉一動也往往成為焦點，果然在社群媒體上的影響力一樣不容小覷。

在 Instagram 查看這則貼文 Gigi Hadid（@gigihadid）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 11 日 下午 12:12 張貼

第三名則是搞怪超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne），雖然現在轉為演員已經較少出現在秀上，但依然和許多品牌有密切合作，今年與奧蘭多布魯演出的影集《狂歡節謀殺》（Carnival Row）也受到矚目。

在 Instagram 查看這則貼文 Cara Delevingne（@caradelevingne）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 23 日 上午 4:47 張貼

前十名的名單中有些值得注意的是，已經退役的知名模特兒依舊擁有龐大的粉絲群！像因為主持熱門節目《超級名模生死鬥》為大家所知的泰拉班克斯（Tyra Banks）就位列第六名，巴西超模吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）婚後回歸平淡生活，在社群上常分享與孩子的日常，則是第八名。

在 Instagram 查看這則貼文 Tyra Banks（@tyrabanks）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 1 日 上午 9:04 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Gisele Bündchen（@gisele）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 5 日 上午 7:55 張貼

下面附上詳細的前十名名單，大家是不是都有追蹤呢～

第一名：Kendall Jenner（164,983,867 followers）

第二名：Gigi Hadid（ 64,440,165 followers）

第三名：Cara Delevingne（ 60,046,676 followers）

第四名：Chrissy Teigen （39,231,629 followers）

第五名：Emily Ratajkowski （32,350,881 followers）

第六名：Tyra Banks（ 29,906,989 followers）

第七名：Bella Hadid （28,598,194 followers）

第八名：Gisele Bündchen （26,273,899 followers）

第九名：Miranda Kerr （25,160,453 followers）

第十名：Hailey Bieber（24,709,805 followers）

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