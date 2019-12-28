fb ig video ETtoday search mobile

2019年度最有人氣模特兒排行榜出爐！坎達兒珍娜粉絲數破億，穩坐第一名

> >

編輯／Emily　圖／翻攝自IG@kendalljenner、@gigihadid

2019年即將結束，在年末有各式各樣的統計排行榜出爐，而在國外的模特兒界，誰會是今年最具人氣的第一名呢？根據外國網站models.com的統計，將網路社群媒體instagram、facebook、twitter的追蹤人數加總過後，擁有最多追蹤者的模特兒就是坎達兒珍娜（Kendall Jenner）！

外國網站models.com上的統計，是將具有代表性的網路社群媒體instagram、facebook、twitter的追蹤人數加總在一起後，排出模特兒界的人氣排行。名單中遙遙領先的第一名就是坎達兒珍娜，她總共擁有將近1億6千5百萬名的追蹤者，真不愧是知名網紅卡戴珊&珍娜家族的其中一員，在社群媒體上的影響力真的非常強大！其實坎達兒的粉絲數還不如她的姊妹金卡戴珊（Kim Kardashian）、凱莉珍娜（Kylie Jenner），但還是遠遠超出第二名的吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）1億多。

第二名的吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）一樣是大家耳熟能詳的新生代模特兒，在各大時裝秀上都有她的身影，代言了許多知名品牌，她的一舉一動也往往成為焦點，果然在社群媒體上的影響力一樣不容小覷。

第三名則是搞怪超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne），雖然現在轉為演員已經較少出現在秀上，但依然和許多品牌有密切合作，今年與奧蘭多布魯演出的影集《狂歡節謀殺》（Carnival Row）也受到矚目。

前十名的名單中有些值得注意的是，已經退役的知名模特兒依舊擁有龐大的粉絲群！像因為主持熱門節目《超級名模生死鬥》為大家所知的泰拉班克斯（Tyra Banks）就位列第六名，巴西超模吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）婚後回歸平淡生活，在社群上常分享與孩子的日常，則是第八名。

下面附上詳細的前十名名單，大家是不是都有追蹤呢～

第一名：Kendall Jenner（164,983,867 followers）
第二名：Gigi Hadid（ 64,440,165 followers）
第三名：Cara Delevingne（ 60,046,676 followers）
第四名：Chrissy Teigen （39,231,629 followers）
第五名：Emily Ratajkowski （32,350,881 followers）
第六名：Tyra Banks（ 29,906,989 followers）
第七名：Bella Hadid （28,598,194 followers）
第八名：Gisele Bündchen （26,273,899 followers）
第九名：Miranda Kerr （25,160,453 followers）
第十名：Hailey Bieber（24,709,805 followers）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

2019, 模特兒, 排行榜, kendalljenner, 坎達兒珍娜, gigihadid, 吉吉哈蒂德
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

新年想換髮型快筆記！韓網票選6個最美髮色　午夜藍、奶茶棕2020持續爆紅

新年想換髮型快筆記！韓網票選6個最美髮色　午夜藍、奶茶棕2020持續爆紅

卸妝霜正確使用「6步驟」，好多人第一步就做錯了！

卸妝霜正確使用「6步驟」，好多人第一步就做錯了！

2019年度最有人氣模特兒排行榜出爐！坎達兒珍娜粉絲數破億，穩坐第一名

2019年度最有人氣模特兒排行榜出爐！坎達兒珍娜粉絲數破億，穩坐第一名

無印良品2019年銷量TOP 10大公開　第一名「很實穿」 好男人絕緣體是你！這5個錯誤愛情觀，你中了幾個？ 全台唯一「星巴克鐘樓門市」絕美！　挑高17米加吊燈像在歐洲喝咖啡 想脫單請拜讀！2020十二星座如何「招桃花」＋開運香水推薦 一起見證幸福，林志玲與AKIRA怦然心動地點曝光 最適合秋冬的七支唇彩出列　口紅一哥狂推絕美「高級色」想每天擦 《冰雪奇緣2》最讓人喜愛的9句經典台詞　雪寶讓你笑著感動到心坎裡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面