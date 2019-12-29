發熱衣3大材質保暖效果不同！一個搭配原則，甩開冬季厚重感

▲（圖／Pinterest）

時序已經入冬，隨著一波波冷氣團的南下，冷颼颼的天氣讓人慵懶得只想窩在棉被裡發懶，就算需要出門也得做好萬全的保暖防護！ 近年來，在台灣更是流行一股發熱衣風潮，主打輕薄保暖，不需穿著厚重衣物就能夠輕鬆禦寒。

不過發熱衣是真的會發熱嗎？又是什麼因素使得發熱衣比傳統衛生衣更加保暖呢？就讓國泰醫院皮膚科主治醫師俞佑來為大家解惑：

發熱衣原理：常見的3大材質分析

▲（圖／WIWI 發熱衣官網 ）

「其實發熱衣並不是因為真的會發熱，準確來說應該是稱作保暖蓄熱衣！」俞佑醫師解釋，市售的發熱衣原理，主要是透過各種不同的材質與特殊的編織手法，保留熱空氣、阻隔冷空氣，以達到保暖的效果。常見的發熱衣材質可以分成以下這3種：

1.聚酯纖維

屬於纖維孔洞較大的人工纖維，質量較輕薄，其「中空層能夠阻隔空氣」，防止熱氣散失。

2.聚丙烯酸酯

人造纖維的一種，蓄熱力比一般的棉質還要好許多，且能夠「吸濕發熱」，當人體放出水蒸氣凝結成水時會產生熱能，因此會有「發熱」的感受。

3.遠紅外線陶瓷纖維

利用紡織技術在纖維中加入陶瓷，可以使得布料吸收光能，並轉換為遠紅外線放射，產生溫熱效果。

發熱衣材質挑選：皮膚敏感需特別留意衣物材質

▲（圖／TRAVELER 粉絲專頁 ）

那麼在挑選發熱衣時應該注意哪些事項呢？俞佑醫師提醒，「不論是在購買發熱衣還是其它衣物，都可以翻到背面的標示處，仔細查看材質成分。」如果是皮膚較容易敏感的族群，更需特別注意，應以合成纖維、絲質或是棉類等親膚性較好的材質為主，盡量不要選擇麻質、毛衣等纖維較粗的毛料材質，以免長期碰觸或摩擦容易誘發皮膚搔癢的反應。

如果真的不幸因衣物材質不合適而引發疹子等過敏症狀，除了趕緊替換掉服裝外，還能擦些乳液舒緩不適。俞佑醫師接著分享，每到冬天，人類的油脂分泌本來就會下降，尤其小腿前側和前臂都是容易乾燥的部分，需格外注意保濕。

發熱衣搭配原則：保暖工作過猶不及

▲（圖／GORE-TEX Brand 粉絲專頁 ）

另外，發熱衣的款式方面，俞佑醫師也表示如果真的比較怕冷，可以選擇內刷毛、高領、發熱褲等來增加禦寒效果。

「不過相較於其他緯度較高的國家，台灣的冬季並沒有那麼寒冷，還是需要根據自身的需求以調整服裝的搭配。」像是上班族若長期待在恆溫有空調的環境，就不需穿著過厚重的服裝，可以利用洋蔥式穿搭，機動調節冷熱的溫差。若是需要上山或是至較寒冷的國家旅遊，再視情況多增加發熱衣、羽絨衣等保暖衣物，過猶不及。

▲（圖／WIWI 發熱衣官網 ）

俞佑醫師舉例，他很常遇到一種情況是「媽媽覺得冷」或是「阿嬤覺得冷」，因擔心小孩著涼而給予太厚重的穿著，不透氣再加上體溫過高產生出汗現象，反而容易導致汗疹與痱子，這時就應該幫他們換上相對寬鬆的服裝，並撲上爽身粉，盡量以小朋友的實際感受為穿衣的優先考量。

最後俞佑醫師也呼籲大家，保暖衣物是屬於外在的禦寒，若是經常手腳冰冷的人，平時還是需要多運動，增加心肺功能，有強而有力的心臟幫浦，將飽含氧氣的動脈血流送達身體各處，才不會經常末梢血液循環不佳喔！

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