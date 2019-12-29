一招變美／韓劇女神崔智友年過40卻凍齡如少女！完美體態全靠水果優格和運動

▲韓劇女神崔智友去年閃婚時，年過40的她狀態好到讓人驚艷。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝KBS、IG@goldendew_official

演出《冬季戀歌》、《天國的階梯》等人氣韓劇，堪稱韓劇女神始祖的崔智友，去年閃婚圈外男友後，本月23日經紀公司YG娛樂發表聲明證實44歲的崔智友確認懷孕，好消息傳出讓粉絲也歡喜不已。

雖然沒能一睹友姐的近照，但去年4月宣布結婚消息時，經紀公司公開的3張浪漫婚紗照可是驚艷所有人，穿著白色鏤空蕾絲禮服、拿著捧花的崔智友，不僅笑得幸福甜蜜，那苗條纖細的身材加上只畫淡妝依舊有著好氣色的少女肌膚，更讓許多人驚嘆年過40的她怎麼都不會老？原來女神私下維持完美體態和少女美肌全靠「這3件事」，女孩們快從現在開始學起來。

靠芭蕾、呼拉圈維持體態線條



身高超過170公分的崔智友，一直以來都維持著有如model般纖瘦修長的勻稱好身材，尤其是優美的肩頸處和性感的美背曲線，更是讓人羨慕不已。她的健身教練透露，這都要歸功於崔智友平時都有做啞鈴運動和每日搖呼拉圈40分鐘。

她也曾在接受採訪時透露，平常很喜歡散步，尤其是快走；另外，因她認為芭蕾舞可以陶冶性情，還有拉筋、紓解壓力的作用，自2008年開始學習芭蕾舞起，也一直維持著一週練習3～4次的習慣。

發胖時就靠水果優格瘦身



崔智友平時很喜歡吃原味優格，而優格不僅有整腸促進消化的效果，還能幫助增加飽足感，讓不少人都喜歡用優格來瘦身。而且只要當她發現自己稍微有變胖時，她就會在優格裡加上新鮮水果來幫助瘦身。

做法是，早上起床後，她會先喝兩杯溫水，再喝一杯新鮮果汁補充維生素，中午就以桃子、奇異果等新鮮水果混入原味優格代替午餐，加入水果能更增加飽足感，晚上則單吃原味優格或蔬菜汁就好。但教練也提醒，這種吃法實行一週就好，若實行時間過長容易缺乏蛋白質、碳水化合物等，營養不均衡反而會影響健康。

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重視清潔保濕和泡澡



到現在依舊擁有如少女般白皙透亮好肌膚的崔智友曾在採訪中提到，仔細做好清潔和補水保濕是她保養肌膚的重點，為了能有效幫肌膚補水，她早上還會喝紅蔘水，「同時要盡量多喝水、多吃水果和蔬菜，並盡量維持充足的睡眠」。另外，她還會經常泡澡，泡澡能幫助排出體內老廢物質和毒素、促進循環代謝，還能消除壓力，所以如果有時間的話，她一週會泡3次半身浴。

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