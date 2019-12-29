fb ig video ETtoday search mobile

一招變美／韓劇女神崔智友年過40卻凍齡如少女！完美體態全靠水果優格和運動

> >

▲崔智友年過40凍齡如少女全靠3件事。（圖／翻攝IG） 

▲韓劇女神崔智友去年閃婚時，年過40的她狀態好到讓人驚艷。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝KBS、IG@goldendew_official

演出《冬季戀歌》、《天國的階梯》等人氣韓劇，堪稱韓劇女神始祖的崔智友，去年閃婚圈外男友後，本月23日經紀公司YG娛樂發表聲明證實44歲的崔智友確認懷孕，好消息傳出讓粉絲也歡喜不已。

雖然沒能一睹友姐的近照，但去年4月宣布結婚消息時，經紀公司公開的3張浪漫婚紗照可是驚艷所有人，穿著白色鏤空蕾絲禮服、拿著捧花的崔智友，不僅笑得幸福甜蜜，那苗條纖細的身材加上只畫淡妝依舊有著好氣色的少女肌膚，更讓許多人驚嘆年過40的她怎麼都不會老？原來女神私下維持完美體態和少女美肌全靠「這3件事」，女孩們快從現在開始學起來。

 ▲崔智友年過40凍齡如少女全靠3件事。（圖／翻攝IG）

▲崔智友年過40凍齡如少女全靠3件事。（圖／翻攝IG）

靠芭蕾、呼拉圈維持體態線條

身高超過170公分的崔智友，一直以來都維持著有如model般纖瘦修長的勻稱好身材，尤其是優美的肩頸處和性感的美背曲線，更是讓人羨慕不已。她的健身教練透露，這都要歸功於崔智友平時都有做啞鈴運動和每日搖呼拉圈40分鐘。

她也曾在接受採訪時透露，平常很喜歡散步，尤其是快走；另外，因她認為芭蕾舞可以陶冶性情，還有拉筋、紓解壓力的作用，自2008年開始學習芭蕾舞起，也一直維持著一週練習3～4次的習慣。

 ▲崔智友換圖。（圖／翻攝品牌IG）

發胖時就靠水果優格瘦身

崔智友平時很喜歡吃原味優格，而優格不僅有整腸促進消化的效果，還能幫助增加飽足感，讓不少人都喜歡用優格來瘦身。而且只要當她發現自己稍微有變胖時，她就會在優格裡加上新鮮水果來幫助瘦身。

做法是，早上起床後，她會先喝兩杯溫水，再喝一杯新鮮果汁補充維生素，中午就以桃子、奇異果等新鮮水果混入原味優格代替午餐，加入水果能更增加飽足感，晚上則單吃原味優格或蔬菜汁就好。但教練也提醒，這種吃法實行一週就好，若實行時間過長容易缺乏蛋白質、碳水化合物等，營養不均衡反而會影響健康。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲崔智友年過40凍齡如少女全靠3件事。（圖／翻攝IG） 

重視清潔保濕和泡澡

到現在依舊擁有如少女般白皙透亮好肌膚的崔智友曾在採訪中提到，仔細做好清潔和補水保濕是她保養肌膚的重點，為了能有效幫肌膚補水，她早上還會喝紅蔘水，「同時要盡量多喝水、多吃水果和蔬菜，並盡量維持充足的睡眠」。另外，她還會經常泡澡，泡澡能幫助排出體內老廢物質和毒素、促進循環代謝，還能消除壓力，所以如果有時間的話，她一週會泡3次半身浴。   

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

一招變美, 崔智友, 韓劇, 韓劇女神, 韓星, 女星, 秘訣
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座跨年周運勢1230-0105　處女事業爬升好機會、水瓶小心被開單

奧斯塔羅12星座跨年周運勢1230-0105　處女事業爬升好機會、水瓶小心被開單

外表平凡異性緣卻超好！「好感系女孩」3大特質妳做到了嗎？

外表平凡異性緣卻超好！「好感系女孩」3大特質妳做到了嗎？

2020 Netflix片單大揭密！盤點10部不能不看的電影劇集

2020 Netflix片單大揭密！盤點10部不能不看的電影劇集

卸妝霜正確使用「6步驟」，好多人第一步就做錯了！ 發熱衣3大材質保暖效果不同！一個搭配原則，甩開冬季厚重感 新年想換髮型快筆記！韓網票選6個最美髮色　午夜藍、奶茶棕2020持續爆紅 《哈利波特》學院耳環、AirPods保護套唯美上市　麻瓜入學霍格華茲先買齊 額頭下巴常長痘要注意！常見5大卸妝錯誤　難怪粉刺冒不停 2019年度最有人氣模特兒排行榜出爐！坎達兒珍娜粉絲數破億，穩坐第一名 好男人絕緣體是你！這5個錯誤愛情觀，你中了幾個？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面