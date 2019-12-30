球鞋控必收！2019年度十雙女孩最愛的火紅球鞋盤點

球鞋控們注意！到了2019年末，打開鞋櫃滿滿的球鞋中，有沒有其中這十雙在今年造成話題的鞋款也在鞋櫃中，順便再來看看哪一雙人氣球鞋還能再入手！

Adidas - Ultraboost 19

Ultraboost 19增加20%的BOOST含量，是adidas史上回饋能量最強的跑鞋，不但輕量同時更加透氣，後側鏤空的3D Heel Frame立體後跟穩定結構，為雙足提供優異的支撐性，前衛感十足的外型，也讓跑者可自由變化更亮眼的穿搭造型。Ultraboost 19推出後造成熱賣，連超模Kendall都曬鞋，賣得太好之後還推出貝克漢的限量款DB99， DB99的命名源自David Beckham字首字母縮寫，而99正對應著他人生巔峰的1999年，獨特設計結合代表David Beckham生涯重要篇章。

adidas originals - Falcon

將近4公分厚的增高鞋底，女性專屬的老爹鞋款式Falcon系列自推出後，帶有個性感的設計深受許多女孩喜愛，鞋面設計則是將皮革和麂皮結合，內裡選用科技布料，鞋底搭載輕盈的EVA中底，陸續還推出在鞋面上有綁帶式、拉鍊款、魔鬼氈設計等不同設計。

12月時adidas Originals更將aditech全新系列防寒技術也加入Falcon鞋款，以人氣經典鞋型Stan Smith和Falcon為設計原型，加入中性的霧灰色調和柔嫩的粉色，襯托出溫暖的冬季感，外層鞋面選用耐磨皮革，仿登山釘釦的鞋帶孔、類登山繩的鞋帶，使用熱反射材質的鞋舌，打造出充滿Outdoor感的細節元素。

CONVERSE - AMBUSH聯名系列

Converse首次跟 Ambush 合作，在參觀波士頓的Converse總部的途中，Yoon敏銳的眼光聚焦在一款經典鞋型—極地軍用冬靴，Yoon透過重塑Converse Chuck 70和Pro Leather這兩款經典鞋型，給喜歡街頭時尚的消費者更具功能性的選擇，兩款運動鞋都注入了Ambush指標性的實用主義元素，以誇張的比例重新建構傳統的帆布和皮革。這兩雙鞋款與以往 Converse 聯名款不同，這次直來來說是新鮮的選擇，好搭的黑白色也加強了搭配的實用性。

FILA - BARRICADE XT 97



源自街頭籃球男女皆宜的FILA BARRICADE XT 97，擁有籃球鞋的復刻鞋型及老爹鞋的復古時尚輪廓，更保留1997年首發的FILA變形字體 LOGO，搭配皮革、網布層次堆疊的鞋面設計，精湛的拼接工藝呼應肢體舞步的連貫流動，厚實中帶有濃厚復古的氛圍吸睛效果十足；鞋帶部分以塑圈繫帶設計，不僅強化鞋帶固定效果，也增添幾分懷舊氣息為整體造型加分，同時亦有多種配色可選擇。因為韓國女星國民妹妹金裕貞，在人氣韓劇《先熱情地打掃吧》中穿著此鞋款後，引起熱烈討論，焦糖底款式一度賣到缺貨！

le coq sportif - BREAKFAST鞋款

le coq sportif Sport從經典的法國早餐菜單中汲取靈感，推出兩雙「BREAKFAST」系列球鞋，光是外表就吸引了女孩們，le coq sportif Sport近年不但推出婚紗風格的白色蕾絲款，今年這兩雙被稱為早餐鞋的系列更受到歡迎，尤其牛奶白配卡其色，就像咖啡一樣香濃好喝！

New Balance - 997H

New Balance推出全新型號997H，以美製997鞋型為藍圖，融合998等經典元素重新設計中底細節。大膽的配色輕量材質，搭配重點部分橡膠大底，提升穿著舒適度！長時間穿著步伐依然輕鬆輕快，爆紅原因之一是，Justin Bier在私服中親自著用，無論約會還是運動皆穿著997H，以及代言人Jaden Smith也曾在許多公開場合穿著997H，讓這雙鞋在潮流圈有一定程度的影響力。

Nike - RYZ365

沒有大推就賣到斷貨！這雙NIKE RYZ365在帶貨女王之稱的孫芸芸曬照之後，迅速爆紅，鋸齒造型的厚底設計是這款鞋中最搶眼的特色，更讓女生整體比例顯得更加高挑，鞋面採用類似絲綢質感的材質打造，側身則為細膩皮革材質包裹，帶來豐富層次感，側邊的Mini Swoosh變得可愛，誇張的厚底讓整體表現個性十足。

Puma - Trail Wolf

Trailfox 鞋款最初設計主要用於適應最艱難的外在環境條件，同時為越野跑步運動提供舒適性及穩定度，耐磨橡膠大底、鮮明搶眼的橡膠鋸齒狀厚實大底一眼就能看到，泫雅穿著全白色款後，更是受到韓國女孩們的喜愛，因此這雙鞋也跟著知名度大開！

而秋冬吹起一股戶外風，PUMA Trail Wolf更以多重異材質及色彩拼接，打造山林系運動時尚，鞋面則使用傳統網眼、麂皮及高級皮革拼接包覆，車縫上鋸齒閃電線條，點綴呼應 Trail Wolf 耐磨橡膠大底特色。

Reebok - Gigi Hadid聯名款DMX

Reebok再次推出Reebok × Gigi Hadid聯名系列，也因為Gigi的高人氣，這系列鞋款與服裝一推出，就獲得許多女孩們的關注，喜愛戶外運動的她Gigi從中擷取靈感，DMX 鞋款的時尚拉鍊造型搭配上簡約的黑白色，帥氣中又不失時髦感。

VANS - 奶茶色Old Skool鞋款

Vans推出全新厚底系列就引起女孩暴動！以Old Skool經典鞋型結合增高厚底，並搭配奶茶色和淺灰二色，流線的外型採用上乘麂皮製成，搭載經典純白皮革水波紋標誌以及增加高度的厚底，溫柔的奶茶色不但好搭配，又襯托出女生優雅甜美的氣質，一推出就是轟動級的天菜鞋款。

※BY SANDY HSU

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