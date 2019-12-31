凱特王妃2019年度最優雅10套穿搭　同色系洋裝搭高跟鞋，美出新高度

凱特王妃今年輕鬆的從優雅的晚禮服到休閒的寬褲，以及許許多多其他的風格完成不可思議的時尚造型。王妃的結婚禮服設計師Alexander McQueen，今年仍然是他最喜愛的品牌之一，不過同樣還有Catherine Walker或者Emilia Wickstead ，今年的許多配件也頗為亮眼，以下Vogue精選10套凱特王妃2019最美的10套穿搭！

凱特王妃以來自道德品牌的漂亮長袖橄欖綠連身裙拉開2019年的序幕。

凱特王妃穿著這件770美金的洋裝拜訪英國家庭慈善機構，該組織替生活貧困的家庭提供情感和經濟上的援助。此件洋裝是由Beulah London所設計，他們會捐出10%的利潤給性受害者。

凱特王妃於二月身穿一席Alexander McQueen的禮服出席BAFTAs，宛如希臘女神一般。

凱特王妃與威廉王子一同出席英國電影學院獎時，一身閃耀著光芒的單肩落地禮服，搭配已故黛安娜王妃的鑽石垂墜耳環。

幾天後，凱特王妃穿上了華麗的Gucci粉色禮服

凱特王妃於100WF London Gala活動上選擇了新顏色，玫瑰粉薄紗禮服搭配來自GUCCI，與腰帶相襯的天鵝絨手拿包來自Prada，還有Oscar de la Renta的白色閃亮高跟鞋，使她看起來像個迪士尼公主。

凱特王妃穿著閃著光芒的薄荷綠洋裝與威廉王子驚喜現身於北愛爾蘭。

根據肯辛頓宮的Twitter，凱特王妃穿著一身要價2480美金的Missoni洋裝，突訪位於Belfast的帝國音樂廳，與威廉王子在北愛爾蘭一同參加為了支持年輕族群勇於改變的派對。在派對期間，凱特王妃走到吧檯後面倒自己的啤酒成為了頭條新聞。

凱特王妃在北愛爾蘭之行的第二天將派對服裝換成一件莊重的藍色斗蓬外套。

凱特王妃在拜訪位於巴利米納Ballymena的電影慈善機構Cinemagic時，穿著的天藍色外套來自他最愛的英國牌子之一Mulberry，王妃漂亮的外套上裝飾著鈕扣搭配腰帶，獨特的斗篷設計表現出現代風格。

凱特王妃在三月於白金漢宮參加招待會時，再次選擇了藍色系的洋裝。

凱特王妃這件高領搭配小鈕扣的淡藍色的洋裝，與同色系手拿包、奶油色高跟鞋相襯，根據《每日郵報》報導，凱特王妃的造型全由私人造型師一手打造。

凱特王妃在第一次與英國女王單獨出訪時以較保守的造型亮相。

凱特王妃在3月19日與女王一同拜訪倫敦國王學院時，讓女王穿著明亮的裸粉色，自己則是選擇灰色的Catherine Walker大衣連身裙，搭配迷人的黑色手拿包、緊身褲及高跟鞋，這是凱特王妃第一次在沒有其他皇室成員的陪伴下單獨與女王出訪。

同一月稍晚，凱特王妃身穿閃亮的露肩白色洋裝，閃亮的Jimmy Choo高跟鞋成為焦點

凱特王妃穿著Barbara Casaola洋裝，搭配Wilbur & Gussie的銀色緞面手拿包，以及發亮的Jimmy Choo高跟鞋，看起來非常迷人

凱特王妃在皇家賽馬會上的洋裝，從圓點到薄紗袖，上面有著許多華麗的小細節。

王妃穿著Elie Saab粉藍色洋裝搭配Philip Treacy裝飾著花朵的帽子出席年度盛會，許多人註意到王妃細心地與同樣穿亮藍色、帶著花帽的英女王搭配。

凱特王妃以一身粉嫩裝扮現身阿奇的受洗儀式，順便帶回了髮帶的風潮

凱特王妃在七月時以一身Stella McCartney的洋裝，搭配同色系的高跟鞋與復古髮帶，慶祝梅根‧馬可和哈利王子的兒子亞契的受洗儀式，眼尖的粉絲注意到，凱特王妃帶著1984年時已故王妃黛安娜參加哈利王子受洗儀式時所帶的鑽石垂墜耳環。

※BY TRAVIS HUNG, JAMIE YEN

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