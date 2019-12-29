fb ig video ETtoday search mobile

看光Swatch內在　G-SHOCK也追流行玩透視

> >

▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Swatch透明設計的BIG BOLD JELLY腕錶，3,450元。（圖／Swatch提供）

記者陳雅韻／台北報導

即將邁入2020年，流行錶款不約而同推出透明錶款迎新年，Swatch錶徑達47mm的BIG BOLD加入透白新成員，從面盤、錶殼就能透視內在；而專為女性所設計的G-SHOCK S series再推全新「晶透系列」，配上玫瑰金屬質感的面盤，更顯時髦。

▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲亮眼色採指針成為透明感BIG BOLD JELLY腕錶的視覺焦點（圖／Swatch提供）

透明感錶跨越性別界線，屬於男、女都能佩戴的款式，Swatch於是為超大尺寸的BIG BOLD加入錶帶與錶殼都透明的設計，視覺焦點就落在顯露機芯的面盤，搭配的紅色時針、藍色分針與黃色秒針，為錶款注入活力。

▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲G-SHOCK GMA-S110SR-7A錶（左）4,200元，GMD-S6900SR-7錶3,200元。（圖／G-SHOCK提供）

回歸單純的透明，仍需要異材質幫襯展現質感，G-SHOCK錶徑縮小至適合女性手腕尺寸的G-SHOCK S series系列，推出晶透樹脂外觀搭配玫瑰金屬質感面盤的指針數位雙顯示的GMA-S110SR與經典數位顯示的GMD-S6900SR，預計將於2020年1月底上市。

關鍵字：

Swatch, G-SHOCK
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

Melody裹愛馬仕大圍巾遊京都　劉真靠8萬LV取暖　

Melody裹愛馬仕大圍巾遊京都　劉真靠8萬LV取暖　

夏綠蒂公主抱玩具萌翻　穿綠色大衣與凱特配成母女裝　

夏綠蒂公主抱玩具萌翻　穿綠色大衣與凱特配成母女裝　

孫芸芸被女兒吐槽穿搭像小偷　600萬蛇錶洩富太身分

孫芸芸被女兒吐槽穿搭像小偷　600萬蛇錶洩富太身分

喬治王子放膽穿白襯衫做布丁　氣質小男孩童裝熱賣 百億身家網紅寵女無極限　1歲女兒穿高級訂製服過聖誕 貝克漢女兒穿巴黎訂製精品童裝受洗　華美珠繡襯千金身價　 超模何穗美腿一伸大勝眾女星　「海豚公主」露事業線搶焦點 林心如、「花邊教主」撞15萬元泰迪熊大衣　童裝也趕毛茸茸流行 孫芸芸墨鏡愛牌聖誕組可愛爆炸　小狗眼鏡包可背著出門 關穎的香奈兒、寶格麗包小到手機放不下　女兒接收剛剛好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面