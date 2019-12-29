看光Swatch內在　G-SHOCK也追流行玩透視

▲Swatch透明設計的BIG BOLD JELLY腕錶，3,450元。（圖／Swatch提供）



記者陳雅韻／台北報導

即將邁入2020年，流行錶款不約而同推出透明錶款迎新年，Swatch錶徑達47mm的BIG BOLD加入透白新成員，從面盤、錶殼就能透視內在；而專為女性所設計的G-SHOCK S series再推全新「晶透系列」，配上玫瑰金屬質感的面盤，更顯時髦。

▲亮眼色採指針成為透明感BIG BOLD JELLY腕錶的視覺焦點（圖／Swatch提供）

透明感錶跨越性別界線，屬於男、女都能佩戴的款式，Swatch於是為超大尺寸的BIG BOLD加入錶帶與錶殼都透明的設計，視覺焦點就落在顯露機芯的面盤，搭配的紅色時針、藍色分針與黃色秒針，為錶款注入活力。

▲G-SHOCK GMA-S110SR-7A錶（左）4,200元，GMD-S6900SR-7錶3,200元。（圖／G-SHOCK提供）

回歸單純的透明，仍需要異材質幫襯展現質感，G-SHOCK錶徑縮小至適合女性手腕尺寸的G-SHOCK S series系列，推出晶透樹脂外觀搭配玫瑰金屬質感面盤的指針數位雙顯示的GMA-S110SR與經典數位顯示的GMD-S6900SR，預計將於2020年1月底上市。