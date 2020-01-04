Longchamp春夏「經典藍」新包搶先看　起司咬一口迷你手袋可愛度翻倍

從拂曉到黃昏的日光旅程，是法國精品品牌Longchamp 2020春夏系列的起始點。Longchamp創意總監Sophie Delafontaine本季以美國女性主義藝術家Judy Chicago色彩斑斕的藝術作品為發想，靈感橫跨1970至1990年代，運用一天中從拂曉到黃昏的各式色彩，創作出全新2020春夏系列。

2020春夏共推出6個全新包款系列，包括品牌經典摺疊包Le Pliage系列、熱燒話題包款LGP系列等，都推出了全新設計款以及超堆坑的迷你尺寸。以下V編帶妳來看必買的Longchamp包包哪些？

Roseau系列-重新演繹

1993年誕生的「Roseau系列」一直以來完美融合簡潔與精緻，本季被重新打造，經典竹節鎖扣搭配加大後的提把、提耳與信封式底座，讓包款煥然一新。以牛皮打造的Roseau系列共有迷你款、中型款與購物包三種尺寸，搭配乾淨簡斂的收邊設計，讓手袋立體感更佳提升。迷你款Roseau系列，更透過不同顏色搭配與皮革處理，延伸出各式風格；Roseau Velours與Roseau Mental系列，則各自以撞色設計與金屬色澤搭配金屬鍊袋，為原本柔美優雅的Roseau系列增添絢麗迷人的波希米亞風格。

ROSEAU VELOURS系列手提包（夜藍色），建議售價NT$17,000





Roseau Luxe系列採用雙層小牛皮，展現更加尊貴與奢華的風格；未經加工處理的皮革，會隨時間與使用情況產生自然光澤，越用越能帶出其質感。Roseau Vernis系列則有迷你款與中型款可供選擇，運用精緻的荔枝紋母牛皮，展現華麗搖滾的奢華美感。

ROSEAU LUXE系列小手提包（M）（干邑色），建議售價NT$39,300



ROSEAU VERNIS系列手提包（黑色），建議售價NT$18,300

Le Pliage Cuir摺疊包系列 - 迷你尺寸

說到Longchamp一定會聯想到品牌最具代表性的「摺疊包」，經典程度可謂人人都有一只的盛況。其中，以小羊皮打造的「Le Pliage Cuir系列」以馬諦斯皮展現輕盈且易收納的包款特性，優雅與休閒兼具的氣質，更因此成為許多人的首選包款。本季Le Pliage Cuir Croco將大小縮至迷你奈米版本，配上鱷魚壓紋皮革，讓手袋幻化如珠寶一般，散發純粹的魅力和時髦的風情。

LE PLIAGE CUIR CROCO系列手提包（桃紅色），建議售價NT$18,300



Cavalcade系列-迷你版本登場

以金屬鉚釘裝飾明線來襯托優美的圓弧造型，是「Cavalcade系列」將女性優雅與馬術精神完美結合的鮮明特色。無論是牛皮款的Cavalcade系列或是充滿異國情調的Cavalcade Croco系列，除了既有的肩背包尺寸外，本季皆新增了迷你尺寸，在保留柔美氣質外，更增添時髦感。

CAVALCADE CROCO系列斜背包 NT$15,600



Cavalcade也為都會女性提供托特包款式，包體摩登且柔軟輕盈，能夠輕易攜帶所有隨身用品和文件，是上班族必備的實用包款之一。

CAVALCADE系列肩背包（海軍藍），建議售價NT$13,800



LGP系列-透明PVC材質

2019年5月首度推出便造成熱烈討論的LGP系列，於2020春夏以清爽搶眼的「Le Pliage LGP Transparent」登場，以透明PVC製成，將具有解構與建築感的LGP Logo鋪滿整個包身，搭配紅色牛皮皮革滾邊提升手袋立體視覺，風格大膽且搶眼。本季LGP Logo系列也揮灑在具有3D視覺效果的牛皮與帆布上， Longchamp字母創造出醒目的立體感，展現男女皆適用的率性時尚。

LE PLIAGE LGP TRANSPARENT系列手提包（白色），建議售價NT$8,800

LONGCHAMP 3D系列手提包（S）（蜜粉色）NT$29,600



La Voyageuse系列-三色拼接

延續Longchamp女人"Style your journey"的旅者精神，「La Voyageuse系列」小巧精緻的長方形包身，搭配上可調長短的肩背帶，不僅可當小手袋也可斜背，刻意長過包身的拉鍊設計，更便於收納。本季更首推La Voyageuse Tricolor系列三色款，創意微妙之餘，仍保有本系列特有的優雅風格。

LA VOYAGEUSE TRICOLORE系列斜背包（飛行員藍黑粉白），建議售價NT$19,700



Mademoiselle Longchamp系列

Mademoiselle Longchamp系列是Longchamp精神的象徵，體現出坦白率真、無憂無慮且自由自在的法式氣質。本季推出的Mademoiselle Longchamp Velours系列，將小牛皮粗曠的麂面與細緻的光滑面運用在全新包型上，對比的視覺與觸覺，組合出休閒而簡約的獨特風格。

MADEMOISELLE LONGCHAMP VELOURS系列霍伯包（Ｓ）（沙色），建議售價NT$38,900



MADEMOISELLE LONGCHAMP系列小水桶包（米色）NT$35,300



同場加映：鬼鬼&莫莉 Longchamp 2020春夏穿搭

在Longchamp 2020春夏新品鑑賞會上，女星鬼鬼與KOL莫莉共同演繹了2020春夏系列。鬼鬼以Longchamp經典奔馬Logo象牙白皮革短夾克與象牙白皮革短裙，搭配Le Pliage Croco鱷魚壓紋迷你手提包與奔馬Logo刺繡修身長筒靴，體現簡練帥氣風格。

第二套服裝則換上皮革連衣裙，以粉紅色與青玉色柔和對比設計，呼應本季春夏設計主題；腰間的經典Roseau竹節環扣皮帶則與手上的Roseau系列紅色手提包巧妙相襯，氣質優雅卻不失活潑甜美。

KOL莫莉以一身黑色短版上衣，搭配以藝術家Judy Chicago著名畫作為靈感的碎花透膚長裙登場，手拿全新Roseau Python系列蟒蛇紋小羊皮手提包，展現成熟女人嫵媚氣質。

另一套服裝則選擇色彩繽紛的拼接式黃色皮革連身褲，搭配皮革長靴及Le Pliage Cuir橘色迷你手提包，整體造型靈活運用春夏繽紛色調，綻放充沛活力。

為了迎接金鼠年的到來，Longchamp以活潑趣味的風格為新的一年揭開序幕，以小老鼠最愛的「起司」為主題，皮革翻蓋被改造成波浪狀設計，宛如被好奇的小老鼠偷咬一口般，留下貪嘴的齒痕證據，Le Pliage限量系列更同步推出帆布款式，包身佈滿卡通起司圖案，搭配鮮黃色的皮革拉鍊，既潮流又吸睛。

LONGCHAMP x Mr. Bags限量聯名系列LE PLIAGE牛皮手袋（大）NT$23,100、（中）NT$16,200、（小斜背包）NT$8,700、（迷你）NT$8,700

全新Longchamp Le Pliage限量系列共推出7種款式，包含旅行袋、小手袋、手提袋、肩背包與超迷你Nano Pliage 包型，起司圖案搭配奈米尺寸，除了可容納日常小物外，明亮逗趣的包款設計更可當作配件使用。

LONGCHAMP x Mr. Bags限量聯名系列LE PLIAGE帆布旅行袋NT$11,600、（迷你）NT$4,200

※BY SANDY HSU, CHEN CHEN WANG

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