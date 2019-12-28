一起見證幸福，林志玲與AKIRA怦然心動地點曝光

既然是大家的志玲姊姊，大夥理所當然的叫AKIRA姊夫，而儘管目前只會講為數不多的國語，但每當聽到「姊夫」這兩個字時，他完全知道這是在叫他，然後就會抬起頭來對大家笑一笑，偶爾還會很皮的故意擺出志玲姊姊的標準手勢，模仿志玲和大家打招呼。

姊夫很喜歡逗志玲，當攝影師說，你們往前跑時，他會故意放開志玲的手，一個人一馬當先的往前衝，然後回頭看到志玲待在原地氣嘟嘟的表情，便一副得逞似的大笑，然後再慢慢的走回來，與志玲十指交握。

志玲和姊夫，是射手座與處女座的組合，志玲習慣勾姊夫的手臂，姊夫喜歡用力的攬住志玲的肩膀，而當志玲被攬住時，又會很習慣性的摟住姊夫的腰，笑開的兩人，自然而親密的互動，讓空氣彷彿都沾上了幸福的味道。

就像是一場幸福旅程的紀錄，這是一次充滿了「粉紅泡泡」的拍攝，我們特別來到了當年舞台劇《赤壁‧愛》的排練場，那是他們愛情故事的起點，當年的體育場雖然已經改建，然而四週的環境依舊，志玲和姊夫在防火巷中，重溫著曾經初相識的點點滴滴，「那時候我的日文不是很好，台詞又很難，覺得壓力好大，所以我幾乎每天都會來這裡背劇本，AKIRA經過的時候，就會跟我說『加油』」，志玲笑著說。「我記得《赤壁‧愛》殺青酒的時候，志玲很努力的用日文送了袖扣當禮物，當時很好奇為何會送我袖扣，查了之後發現，送袖扣似乎有「想訂終生對象的人」的意思，當下心中小鹿亂撞了下，想說志玲是不是對我有意思啊，可是又不能確定，真的是有種既期待又怕受傷害的感覺」AKIRA大笑。





志玲表示當初並不知道袖扣有這樣的特別意涵，看來一切都是注定。

來到當年舞台劇《赤壁‧愛》的排練場，愛情故事的起點，好甜蜜啊

八年前相互的好感如今修成正果，宛如有一條緣分的線一直在兩人之間。兩人的相似之處真的太多，連志玲也忍不住說：我和他都還蠻正面的，都很積極、很細膩、很有禮貌、很平和，都喜歡對他人好……，其實我現在講的時候，是在想著他說這些特質的，總之就是很神奇，有時候我們講話或者做某件事，會突然咦，怎麼我們倆人會這麼相像。

兩人也都念舊、很珍惜身邊的朋友、沒有明星架子，拍攝過程中連富士山下的牧場主人、虎之門拉麵攤位歐吉桑都化身為粉絲要求合照和簽名。

拍攝過程中我們一路目睹天賜良緣的景象：瀑布出現了既清晰又大的彩虹，而且旁邊的溪流裡竟然還有成對鴛鴦正在戲水。





富士山頭的糖霜白雪本來就很像畫報，美得不太真實。結果夕陽還將它染成了粉紅色，連牧場主人也說：這算是奇景了。只有在很特別的季節、特別好的天氣，日落角度剛剛好才會有的粉紅富士，就算是特別想來看的人也未必看得到。





更妙的是連拍夜景時拉麵攤主人的名字，都有「幸」福的「幸」。

AKIRA很懂得寵志玲，先是在瀑布拍攝時悄悄準備了一個從身後拿出戒指的驚喜，當持續一整天的拍攝大功告成，不斷換妝和換裝的女主角志玲忙了一整天之後。姊夫AKIRA的朋友適時送上了一大把花束，此時志玲臉上的笑靨比起花朵還更燦爛。

FASHION DIRECTOR AMBER YEN CHEN LO, EXILE AKIRA’S STYLIST ATSUSHI HASHIMOTO@KIKI INC, HAIR & MAKEUP MAKOTO@JUICE & JUICY, CHILING’S STYLIST CHARLIE TSAI、DAVID LAI, HAIR BETTY YEH@FLUX, MAKEUP TZU MIN CHANG, PRODUCER YO

※BY ARIEL HSU, SEPTEMBER LEU

（完整文章請看VOGUE.com）



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