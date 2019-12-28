卸妝霜正確使用「6步驟」，好多人第一步就做錯了！

▲卸妝力強且洗後肌膚不緊繃，是許多女孩的最愛。（圖／翻攝自IG/banilaco_official）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

玲瑯滿目的卸妝品，如何挑選？擔心卸妝水清潔力不足，過度摩擦會傷肌膚；卸妝油潔淨力強，但油性肌使用又擔心會冒痘。綜合兩者的優點，不妨試試卸妝霜，柔軟凝霜質地，在接觸肌膚才會轉化為油狀，不只彩妝清潔溜溜，洗後的肌膚觸感也好舒服。

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在 Instagram 查看這則貼文 BANILA CO 바닐라코（@banilaco_official）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 15 日 下午 11:10 張貼

正確使用卸妝霜6步驟，跟著做不怕出錯

1．先將手洗乾淨

很多人急著卸妝，卻忽略先把手清潔乾淨，若是把髒污再帶回臉上，那麼就失去了卸妝清潔的意義。

2．濃厚眼唇先卸除

若眼妝、唇妝妝感較濃，建議先使用眼唇卸妝液輕敷10秒，再輕輕擦拭去除。

3．手乾乾使用

洗完手後，別直接沾取卸妝霜，務必在手乾狀態使用，將凝霜放在掌心，稍微搓揉一下，接著在塗抹到臉上。

4．從T字部位開始按摩

卸妝霜在臉上化開變成油狀，建議從臉部T字→U區→眼唇→整臉順序塗抹按摩，讓臉上彩妝充分被溶解。

5．加水乳化別忽略

記得輕沾一點水按摩乳化，再以大量清水洗淨乾淨，才不會讓彩妝髒污殘留在毛孔裡。

6．卸妝後要洗臉

很多人以為卸妝完臉部就乾淨了，這觀念不太正確，卸妝僅是卸除臉上彩妝，但臉上的老廢角質污垢，還是得靠洗面乳做二次清潔，要知道清潔做徹底，肌膚才會好。

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