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保養品用量多少才有效？侯佩岑乳霜用「5點」上法、林依晨精華液1元硬幣就足夠

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多少人在買保養品時，會認真閱讀使、用、說、明，很令人好奇，上面所寫10元硬幣大小、珍珠、米粒、適量這樣字眼時，讓人抓不到頭緒，畢竟臉部大小或是髮長長度等個人因素才是真正決定用量。事實是，廠商在對於保養產品所有配方的稠度，質地和厚度各不相同，因此不可能有統一的準則。但是，如果要確保從產品中感受到真正有效果，則可以（並且應該）遵循一些準則，必要時可進行一些微調。

女星保養用量與心得分享

侯佩岑：5點乳霜保養法

身為保養控的她，擦乳液或乳霜的時候，會特別用指腹依照部位「5點」上法，也就兩頰、額頭、下巴、鼻子後再搭配按摩，她說這樣使用量足夠，每吋肌膚都能照顧到。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

楊丞琳：每個保養步驟認真上

常常聽到周圍的女朋友說保養品用起來沒效果，一問之下才知道有擦有心安就好，數十年如一日的楊丞琳，看看她怎麼說。「保養品要認真上、不能隨便，自己肌膚是需要花時間培養感情，羨慕我連素顏都美，請從卸妝開始認真對待。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

林依晨：高顏值秘訣在於用夠精華液

與同期女星相比，林依晨看起來就是顯嫩、為什麼？原來是緊緻上揚的輪廓線大加分，歸功於「自己很早就意識到保養的重要性，高中開始就知道使用精華液，視肌膚狀況疊擦不同功效的保養精華，每次都會按壓足夠的量，才不枉精華液的高效能。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

在這裡，我們詢問了保養業界的專家與保養專家，釐清每個產品應該使用的量。

潔面乳

儘管它們的確具有不同的一致性，但洗臉的功能使用的量與操作的方式有很大關係。皮膚科醫師建議是，量多量少不是重點，重點是要搓揉出泡沫後再洗臉的步驟才是關鍵。大約10元硬幣大小般的量即使就可以了。

精華液與乳液

從濃密的乳霜到輕質的凝膠，當涉及到面部保濕時，關於應該使用多少的規則有些模糊。品牌在設定活性成分的豐富性與作用在肌膚上，只要確認足夠的使用量就有效果。保養專家也建議“主要看保養成分的的添加，太多的成分並不一定意味有更好吸收效果。分子量和pH值都決定了產品/成分的滲透式。實際上，多加一點有時會浪費產品。對於精華液建議使用1元硬幣大小的量，珍珠般大小的保濕霜通常可以滿足面部和頸部的需求。”

眼霜

與臉上其他任何部位的皮膚相比，眼睛周圍的皮膚更薄更細膩。因此擦眼霜的關鍵點是不要過度滋潤、造成毛孔阻塞。D. Thomas Clinic創始人Debbie Thomas 建議：“眼霜真的只要一粒米飯就足夠了。如果該區域吸收了太多的產品，過多眼霜可能也會引起浮腫。

防曬產品

Debbie認為，如果防曬真的要有效果，足夠的量與補擦都相當重要，她說：“臉部，頸部和胸部至少需要1茶匙的量才足夠。如果沒有塗抹足夠的防曬霜，是無法獲得瓶上標明的保護。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

洗髮與潤絲精

事實證明，我們不需要想像中那麼多的洗髮精。Redken藝術家和創意總監安東尼羅林斯（Lockonego）說：“我總是用一個10元硬幣大小的量，在塗於頭髮上之前，應先用手乳化、起泡，然後集中在頭皮。如有必要可以添加更多的水而不是洗髮精。當涉及到潤髮乳，我們也一直迷思在使用過多的量。“使用潤髮乳僅取決頭髮數量。但是，作為一個粗略的指導，應與洗髮相同的量，並且塗抹在髮中與髮尾，因為這通常是頭髮最多毛躁、粗糙的位置。”安東尼建議。

※BY LULU LONG
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

乾肌需要被解救！世界五大神秘黑霜，讓肌膚享盡數不完的榮華富貴！

「喝很多水，精華液塗三次，冥想瑜珈，打赤腳、快速走路！」超模吉賽兒邦臣Gisele Bundchen，五招保持不敗年輕活力！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

保養, 臉部保養, 侯佩岑, 楊丞琳, 林依晨, VogueTaiwan
fashion.net

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