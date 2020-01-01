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1月重磅鞋款發售清單！十年內不再有的絲綢AF1、碧昂絲Ｘadidas，買雙好過年

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編輯／Duke　圖／翻攝自Sneakernews、Nike

時間稍縱即逝，轉眼間2019年已成為往事，不曉得12月發售的球鞋各位有沒有買夠呢？如果沒有別擔心，因為2020年還有許多好貨等著各為搶購，而一月發售的鞋款中，包括十年內不會再有的絲綢Clot X Nike Air Force 1以及碧昂絲（Beyoncé）攜手Adidas打造的Ivy Park鞋款，下方一起來看看有沒有喜歡的吧！

1.Nike LeBron 7「China Moon」

曾經有段時間Nike會在大陸發售專屬的配色，Nike LeBron 7便是其中之一。而這雙以中秋節為主題的配色，整體採用白色為底搭配耀眼的金色呈現，其餘的細節還有內側的「LeBron James」的中文譯名「勒布朗詹姆斯」以及鞋墊上「小皇帝」的中文外號。該鞋款預計將於1／2在Nike官網與指定專賣店發售，定價為台幣6,300元。

▲2020 1月發售鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Nike）

▲2020 1月發售鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Nike）

2.Reebok Question Mid

雖然「戰神」艾佛森（Allen Iverson）已經退休多年，但他在籃球場上的事蹟依然流傳於籃球迷之間，而Reebok的Question Mid正是他當年所著用的戰靴之一，其中，該鞋款以灰色為底，並搭配骨白色鞋底製成，而蜂巢式外露中底設計更是勾起許多球迷的回憶殺，喜歡戰神的朋友千萬不能錯過！該鞋款預計將於1／3在Reebok指定專賣店發售，定價為美金150元（約台幣4,500元）。

▲2020 1月發售鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Nike）

▲2020 1月發售鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Nike）

3.Clot X Nike Air Force 1「粉絲綢」

近期最具話題性的鞋款莫過於絲綢系列的Air Force 1，尤其是鞋款設計者陳冠希在innersect潮流展上表示：「未來十年我不會再把絲綢放在鞋子上」後。然而，自「藍絲綢」發售後，接續的是與藤原浩合作的「黑絲綢」以及Air Jordan 1 Mid「白絲綢」，不過，陳冠希不打算就此結束，而是要以「粉絲綢」作為終點。該鞋款預計將於1／11在全球Juice門市、官網以及Nike官網發售，定價為台幣7,400元。

4.Adidas Pharrell Williams 4D

細數Pharrell Williams與Adidas的合作中，其實打造了不少經典的鞋款，不過，這次將會是Pharrell Williams首次運用Adidas的4D科技在雙方的聯名鞋款上。其中，該鞋款採用Primeknit編織鞋面搭配4D科技為主軸，並推出紫、綠兩色。該鞋款預計將於1／11在Adidas官網與指定專賣店發售，定價為美金400元（約台幣12,000元）。

▲2020 1月發售鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Nike）

▲2020 1月發售鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Nike）

5.Beyonce x Adidas Ivy Park

2019年4月Adidas宣布將與天后碧昂絲合作，並為其投資的時尚品牌Ivy Park打造聯名企劃，然而，再經過數個月的努力後，雙方共同打造的首個鞋款也即將問世。這次的鞋款是以Adidas經典的Samba為靈感啟發，並將皮革、抽繩、棕色橡膠底融入鞋款設計中。該鞋款預計將於1／18正式發布，不過，目前未有定價方面的資訊。

▲2020 1月發售鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Nike）

▲2020 1月發售鞋款。（圖／翻攝自Sneakernews、Nike）

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關鍵字：

2020年, 球鞋發售, 絲綢, Clot, Nike, AirForce1, 碧昂絲, Adidas, IvyPark, LeBron7, Reebok, Question, 戰神, PharrellWilliams, 4D
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