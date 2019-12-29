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迪士尼迎接草莓季到來！米妮、黛西系列造型超Q萌　幫AirPods、手機換新殼

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編輯／Emily　圖／翻攝自store.disney.co.jp、puroland.jp

天氣變冷，就讓人想到草莓的季節來了，許多草莓類點心、零食紛紛推出。日本迪士尼也配合草莓季，讓米妮、黛西、奇奇與蒂蒂、小熊維尼一同換上粉嫩的草莓裝，是不是超級可愛呢～這一波草莓裝造型的商品，從娃娃、文具到3C周邊都有，喜歡草莓又喜歡迪士尼的話，收藏這系列可以兩個願望一次滿足！

▲迪士尼草莓新品。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

#娃娃系列

穿上草莓裝的娃娃有米妮、黛西、奇奇與蒂蒂，米妮一整身紅色的頭套加洋裝超級可愛，上面有白色點點和綠色緞帶點綴，完全變身成一顆草莓。黛西的服裝跟米妮類似，但換成了讓少女心動的粉紅色～奇奇、蒂蒂戴上草莓頭套的模樣非常俏皮，維尼雖然沒穿草莓裝，但捧著草莓舔舌的樣子有夠呆萌！

▲迪士尼草莓新品。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲米妮、黛西、維尼娃娃3,080日圓（約台幣843元），奇奇與蒂蒂娃娃4,180日圓（約台幣1,145元）。

如果嫌娃娃太無用，可以考慮奇奇與蒂蒂娃娃造型的小包包，長得和玩偶一樣，但多了背帶和拉鍊，裡面可以裝一些小東西，背起來超級Q～

▲迪士尼草莓新品。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲奇奇與蒂蒂造型小包包5,830日圓（約台幣1,597元）。

#3C周邊系列

現代人一定要講究3C配件，草莓季系列商品剛好出了很多款，可以讓你的手機、耳機穿新衣。AirPods保護套有兩款，一個是紅色的米妮款，另一個是粉嫩色系的兔子款，兩個都很可愛，實在無法抉擇。還在用有線耳機的話，可以考慮購入草莓造型的耳機收線器。

▲迪士尼草莓新品。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

AirPods保護套1,650日圓（約台幣452元）。

▲迪士尼草莓新品。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲草莓造型耳機收線器880日圓（約台幣241元）。

手機殼有兩個款式，米妮、黛西結合草莓主題，設計非常精美，可以買來給手機換新衣。另外還推出了現在很流行的手機指環扣，可以貼在手機背後防手滑，一樣有米妮、黛西兩款。

▲迪士尼草莓新品。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲米妮、黛西手機殼3,080日圓（約台幣843元）。

▲迪士尼草莓新品。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲米妮、黛西手機指環扣1,430日圓（約台幣391元）。

#文具系列

文具系列中比較特別的是造型迴紋針，鐵絲被折成草莓和米妮的形狀，用它們來夾文件，可愛度破錶～還有角色造型燕尾夾，一樣讓人看了好想要。

▲迪士尼草莓新品。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲草莓、米妮造型迴紋針660日圓（約台幣180元）。

▲迪士尼草莓新品。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲角色造型燕尾夾770日圓（約台幣210元）。

這系列草莓季商品明年1/3會在官網上開賣。除了迪士尼，日本三麗鷗預計在明年1/10販售的娃娃吊飾中，也有相關的造型，Hello Kitty和美樂蒂換上粉色、紅色相間的華麗洋裝，美樂蒂頭上還戴著草莓頭飾，這兩款的模樣都超可愛！對這種特殊造型的系列娃娃真的好沒有抵抗力，每一款都想收藏～

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▲迪士尼草莓新品。（圖／翻攝自store.disney.co.jp）

▲Hello Kitty、美樂蒂娃娃吊飾1,980日圓（約台幣542元）。

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關鍵字：

迪士尼, 周邊商品, 草莓, 米妮, 黛西, 奇奇蒂蒂, 維尼, 日本
fashion.net

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