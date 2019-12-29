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韓妞保養偷吃步：只要「這兩區」亮了，肌膚看起來超好

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▲▼韓妞保養偷吃步。（圖／品牌提供）

▲金裕貞肌膚吹彈可破，完全歸功於保濕做的好。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

身處乾冷氣候，比起層疊的上妝修飾，韓妞更重視妝前保濕、打底的保養功夫，唯有肌膚「亮」了，妝容才不會顯得暗沉乾燥。但現代女性生活忙碌，要如何更有效率地做好保養？蘭芝發現只要臉部兩大關鍵區域亮了，肌膚看起就會很好。

蘭芝觀察到臉部「W」區與額頭區，是最重要的保濕打亮區，只要這兩區亮了就能創造有如天生的澎潤光澤。繼白茶保濕牛奶水之後，再推出能隨時補光保濕的「白茶保濕牛奶水噴霧」和以及縮時保養法寶「白茶保濕2分鐘面膜」」。

▲▼韓妞保養偷吃步。（圖／品牌提供）

▲臉部中段和額頭區要亮，就能擁有少女膨潤感。

當注視一張臉時，除了眼睛外，其次就是關注蘋果肌上方、眼睛下方位置的「W」區與額頭區，只要提亮這兩區，看起來就超減齡。蘭芝推出「白茶保濕牛奶水噴霧」，使用噴霧時，W區與額頭正是接受面積最大的區塊，加上噴霧能集中範圍，完全是保濕利器。

▲▼韓妞保養偷吃步。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 白茶保濕牛奶水噴霧 ，120ml ，850元。

「白茶保濕牛奶水噴霧」是一款噴霧型水乳液，將乳霜液態化，不只保濕，更提供滋潤，肌膚專家認證的低敏成分，可用於妝前定妝、補妝保濕，隨時噴隨時補光，是韓妞外出的脫妝救星。

▲▼韓妞保養偷吃步。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 白茶保濕2分鐘面膜，100片，1,050元。

因應忙碌的生活型態，方便省時的「縮時保養」正流行。蘭芝全新開發「白茶保濕2分鐘面膜」，吸收了整瓶牛奶水乳液，採用100％天然環保的天絲棉材質，更有效將保濕成分密集輸送到肌膚中，每片直徑7公分的設計，敷在關鍵W區與額頭兩區天使光再造關鍵部位，給乾燥肌膚密集修護。

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關鍵字：

韓妞, 保養, 保濕, 白茶, 面膜, 噴霧, 急救保養
fashion.net

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