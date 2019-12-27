許光漢低溫短褲跑趴直呼「透風」　范少勳雀斑妝搶鮮肉封號

▲GUCCI於今（27日）邀請章廣辰、吳念軒、范少勳、許光漢、林哲熹共襄盛舉。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

GUCCI HOLIDAY SEASON系列派對於今（27日）頂著低溫舉行，男星包括章廣辰、吳念軒、范少勳、許光漢、林哲熹紛紛以童趣造型現身，小鮮肉許光漢以米奇裝搭配俏皮短褲，直呼「底下有點透風。」

▲許光漢換上短褲直呼透風，米奇印花短褲NT$37,500。（圖／記者黃克翔攝）

GUCCI今日晚間在松山文創園區高調辦趴，小鮮肉許光漢頂著低溫選擇紅藍米奇格紋襯衫，搭配短褲彰顯童趣感，他表示，「我很喜歡突破自己，或是看似普通，但是有一個亮點的東西。」短褲有點透風，「來的時候涼涼的。」被問到去無人島度假必須帶的東西，許光漢不改幽默本色，「應該是咖啡，很想要在無人島也享受一下。」

▲林哲熹經典大條紋襯衫NT$25,000；不收邊細條紋夾克NT$109,500。（圖／記者黃克翔攝）

林哲熹此次穿著經典大條紋襯衫搭配不收邊細條紋夾克，他俏皮表示，「今天被打扮成禮物，復古卻有新的樣貌。」而後回到主題度假系列，「度假的時候都在放空，因為平常工作都在扮演別人，私下就想去美術館、看書，給自己新的刺激，反而是好事。」

如果只能帶一樣東西去孤島？林哲熹逗趣回應，「我會選擇無線電，挑戰自己的極限，但是如果真的不行了就會讓大家來救我。」林哲熹也補充，「最想去度假的地方就是冰島、非洲以及北極。」再次展現獨特個性。

▲范少勳雀斑妝亮相打造度假曬傷感，米奇印花襯衫NT$28,500。（圖／記者黃克翔攝）

剛摘下金馬最佳新演員獎的范少勳，這回罕見以雀斑妝亮相，不改招牌逗號瀏海，他俏皮表示，「我最近度假都在宜蘭衝浪。」不過物慾很低的他相當少敗家，「我會先買給媽媽，目前還是想存錢，所以沒有什麼想要買給自己的。」

▲（前）吳念軒米奇楓紅色羊毛衣NT$46,000；（後）章廣辰羊毛高領衫NT$38,000。（圖／記者黃克翔攝）

吳念軒穿著紅色滿版米奇毛衣亮相，瞬間回到童年，他表示，「我喜歡嘗試新東西，特別是和別人不同的，手錶和戒指配件也加分不少。」人氣KOL章廣辰則以多層次復古波點外衫搭配灰色寬褲彰顯獨特氣質，呼應品牌度假系列的年代感。

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