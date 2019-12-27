魏如萱自爆老公聖誕節「貼心舉動」　謝欣穎米奇裙化身全場最美

▲GUCCI HOLIDAY SEASON系列派對眾星雲集。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

GUCCI HOLIDAY SEASON系列於今（27日）邀請女星Karencici、魏如萱、謝欣穎共襄盛舉，獻出時尚處女秀的歌手Karencici一反嘻哈常態，穿著相當淑女，謝欣穎則以米奇印花連身洋裝彰顯可愛度，升格當媽的歌手「娃娃」魏如萱也抽空來放風，自爆老公的聖誕節貼心舉動，令大家哭笑不得。

▲藝人Karencici時尚處女秀，酒紅色羊毛絨無袖高領洋裝，NT$105,000。（圖／記者黃克翔攝）

GUCCI選在松山文創園區高調開趴，藝人Karencici選擇了羊毛連衣裙搭配高筒靴，她表示，「這整個系列讓我感覺自己像是站在海邊的貴婦，一開始有點不習慣，因為私下打扮都比較中性，但是今天一試覺得還蠻美的，以後可以多嘗試。」獻出首次時尚處女秀的Karencici對於此次表現直言不緊張，緊扣度假系列主題，被問及若是度假會帶上什麼東西？Karencici相當實際回應，「當然是錢。」





▲魏如萱當媽之後抽空跑趴，全身最愛單品是GUCCI Logo 印花球鞋，NT$34,300。（圖／記者黃克翔攝）

歌手「娃娃」魏如萱升格當媽之後鮮少亮相時尚場合，這回穿著米奇編織羊毛衣，下身則以黑菱格紋紫羅蘭長裙打造童趣感，整身最滿意的單品，魏如萱二話不說頒給鞋子，「因為生產完之後腳變大，所以最近買了很多新鞋，這雙應該也會帶回家。」剛度過聖誕節，提及老公的貼心之舉，魏如萱直言，「最好的禮物就是他幫我帶孩子，讓我好好休息一下。」令現場陷入一陣嬉笑。

▲謝欣穎選擇米奇印花連身洋裝NT$180,000，與粗花呢背心，NT$89,000。（圖／記者黃克翔攝）

女星謝欣穎選擇米奇印花連身洋裝與粗花呢背心，造型保暖之餘輕鬆接下全場最美，她也坦言，「最喜歡身上的背心，單穿就暖和也很好搭配，很多人以為我私下都是穿黑漆漆的，其實我滿注重對比度強烈、較為明亮的東西。」

品牌本季HOLIDAY SEASON系列打造強烈的陽光與復古氣息，單品包括服裝、鞋款、配飾等，配件包款上更注入色彩鮮艷的花卉以及昆蟲，更有亮麗的紅、黃、白皮革修邊，且特地遠赴遊輪拍攝形象照，打造旅人獨特時尚感。

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