肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

▲肖戰近日成為精品寵兒，珠寶與名錶品牌都找上他。（圖／翻攝伯爵臉書）

記者陳雅韻／台北報導

28歲大陸男星肖戰參加歌唱選秀節目《燃燒吧少年》入行，加入「X玖少年團」並擔任主唱，歌藝備受肯定外，也積極跨足戲劇圈，今年以古裝劇《陳情令》爆紅，人氣直線攀升，吸引時尚品牌爭相邀約，近日就以伯爵（Piaget）新朋友身分出席活動，讓他近距離欣賞品牌美學。

▲肖戰受邀出席伯爵活動，搭配Possession珠寶與Polo系列鑽錶。（圖／翻攝X玖少年團肖戰DAYTOY微博）

人氣紅不讓的肖戰成為新偶像，穿搭自然講究，一身黑裝搭配伯爵Possession系列18K白金鑲鑽項鍊，以及錶圈鑲鑽的Polo系列18K金玫瑰金自動上鍊腕錶，示範時髦貴公子穿搭，原來Possession鑲鑽長項鍊不限女性才能戴，男士也能成功駕馭。

▲PIAGET Polo系列18K玫瑰金鑲鑽自動上鍊腕錶（右）1,270,000元，Possession系列18K白金鑲鑽項鍊360,000元。（圖／伯爵提供）

肖戰的氣質深受珠寶品牌青睞，華人設計師品牌Qeelin便邀他當品牌之友，希望藉由他的時尚穿搭引領男士佩戴珠寶的潮流，因此近來無論是Bo Bo貓熊系列或Wulu葫蘆造型珠寶，都由他演繹新款，從鄰家暖男到幹練型男風格，都轉換自如。

▲肖戰是華人珠寶品牌Qeelin品牌之友，拍攝多組宣傳照。（圖／Qeelin提供）