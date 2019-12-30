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日本女生正夯的牙齒美白術　刷牙多一步，簡單輕鬆還防口臭

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▲日本女生正夯！多一步的牙齒美白術。（圖／翻攝IG）

▲。（圖／翻攝IG@nozomisasaki_official、@yuuuuukko_）

記者張毓容／綜合報導

現在女生對於美麗的追求不僅侷限於彩妝、護膚，就連細節都不放過，像是擁有一口潔白亮麗的牙齒，能讓笑容、自信更加分。因此，近年來牙齒美白已不再只屬於口腔護理，在日本早被歸類為美妝品，成為整體保養的一環。

▲日本女生正夯！多一步的牙齒美白術。（圖／翻攝IG）

▲。（圖／翻攝IG@midoricoo）

我們每日攝取的食物和飲料，如茶、咖啡、酒等都會造成牙齒污漬以及變色，錯誤的口腔護理更會加速齒垢的堆積，進而造成牙齒變黃變褐色。而一般傳統市售的牙齒美白產品不外乎採用覆蓋、研磨、漂白等三種方式，如牙齒美白膠覆蓋在牙齒表面以達到美白效果；使用研磨劑刮除牙齒上的髒污；過氧化氫(雙氧水)用來漂白牙齒，這些方式都會造成牙齒的負擔。

像是現在有許多人會在家自行使用市售的美白貼片，但一旦使用方式不對，貼片停留時間過長，可能造成牙色不均或死白，甚至使用一段時間後因琺瑯質被破壞，牙齒開始酸軟敏感，狀況百出，其實找到對的牙齒保健護理方式，才是牙齒美白的首要重點。

▲日本女生正夯！多一步的牙齒美白術。（圖／翻攝IG）

▲TO BE WHITE 2倍瞬白極致美齒精華液，7ml，NT$880。（圖／品牌提供）

其實，除了美白貼片，日本正夯一個更輕鬆也更安全的居家牙齒美白選項，只要刷牙時多一步，加入日本藥妝店銷售第一的牙齒美白精華「TO BE WHITE 2倍瞬白極致美齒精華液」。由日本權威口腔專家Dr.Tanaka田中博士耗費40年研製，蘊含90%以上天然植物成分，溫和不刺激，連孕婦孩童都能天天使用，不僅有效美白牙齒，更能改善牙齒、口腔環境健康，使用起來也很簡單，可以單獨使用，也可滴在牙膏上一起使用，同時做好牙齒保健與潔白。輕鬆又有效的潔白效果，讓Kevin老師及眾多部落客都大推為赴日必買的藥妝品清單之一。

▲日本女生正夯！多一步的牙齒美白術。（圖／翻攝IG）

▲Ora2 極致璀璨亮白護理牙膏，NT$289。（圖／品牌提供）

另外，由小松菜奈代言的口妝美品牌Ora2，也備受日本女性歡迎，其中更有一款專為牙齒護理打造的亮白牙膏。像是牙齒的美白面膜，一週使用一次集中亮白，能有效去除頑固齒垢並提升牙齒閃耀的光澤，能吸附並去除口臭的成分，抑制齒垢生成的成分維持牙齒原來的潔白。 

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