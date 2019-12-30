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女孩們注意！激推3款快速充電療程，午休放鬆好選擇

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▲▼女孩們注意！3款快速充電療程推薦 。（圖／品牌提供）

▲午休偷閒的好選擇。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導
 

迎接新的一年，最期待的不僅是按下工作的OFF鍵，更是重新梳理外表，調整生活節奏的好時機。因此AVEDA在一年之初，特別推薦三款縮時紓壓療程，獻給渴望躲起來獨自偷閒的辛苦女性朋友。用親切的價格、不到一小時的空擋，在精油純香中展開一場身心蛻變之旅。

▲▼女孩們注意！3款快速充電療程推薦 。（圖／品牌提供）

▲服務費用300元，需搭配主療程進行。

水中森林 · 檞香保濕迷你療程 

上沙龍洗頭護髮，是許多人犒賞自己的首選，除了徹底放鬆更同時讓外表煥然一新。AVEDA護髮療程「水中森林 · 檞香保濕迷你療程」使用來自冰島苔蘚、落葉松樹汁及沙龍級胺基酸修護配方，重現髮絲健康彈性。
結合獨特的水療步驟，不僅讓花植營養成分被快速吸收，同時讓五感沈浸在溫熱蒸氣中的木質調香氛，彷彿漫步在水中森林。

▲▼女孩們注意！3款快速充電療程推薦 。（圖／品牌提供）

▲服務費用 1,000元。（療程共50分鐘 ，包含10分鐘沐浴及諮詢。）

梭時休憩之旅

服務中全程使用AVEDA純淨花植產品，並透過客製化調配精油，在呼吸吐納之間，讓大自然中的五元素放鬆神經，恢復身心平靜。以輕快的大面積長推，鬆開背部及肢幹的緊繃肌肉，搭配局部肌肉及關節處的加強按揉，有效釋放身體不適感。服務時間約50分鐘，一個午休的時間，就能快速梳理身體經絡，找回輕盈舒暢的輕鬆步伐。

▲▼女孩們注意！3款快速充電療程推薦 。（圖／品牌提供）

▲服務費用400元。（療程共20分鐘） 

純香暖意手部迷你療程

相較於臉部肌膚，手部足部更容易因為頻繁勞動及疏於保養，不小心就出現粗糙乾裂、暗沉等老化現象。以溫熱的花植按摩油軟化手部肌膚，搭配深層按摩，有效舒緩手臂肌肉及關節。並透過熱敷，讓滋潤的紅花油一點一滴滲透肌膚，維持手部肌膚最佳狀態。讓另一半牽起你的手時，感受肌膚的細緻柔嫩，捨不得放開。

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關鍵字：

AVEDA, 午休, 美容, 療程, 放鬆, 快速, 紓壓
fashion.net

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