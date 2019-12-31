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包・開箱／DIOR馬鞍包沒隔層更好裝　男女版最大不同竟是字母「D」

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▲DIOR Saddle Bag馬鞍包側背、換上寬背帶斜背都好看。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

女生對包包總是癡迷，大的、小的、提的、背的、硬的、軟的通通要，《ET FASHION》為了讓女生新年有目標，同時為男生揭開「她們到底為什麼那麼愛買包包」的謎團，精心打造「包・開箱」專題，端上各款夯包，讓大家感受它們的無敵魅力。

講到DIOR，Saddle Bag馬鞍包會鮮明地印入腦海，你想到的是男款還是女款呢？它們起源相同但各有特色，最大的不同，是男生版沒有金屬「D」裝飾。女裝系列中的丹寧、男裝系列中的尼龍材質，都讓包款更多元自在，而且很適合當情侶包，展現時尚態度還順便放閃。

▲DIOR Saddle Bag。（圖／品牌提供、翻攝DIOR官網、IG）

▲DIOR Saddle Bag。（圖／品牌提供、翻攝DIOR官網、IG）

▲刺繡帆布款馬鞍包上有低調的迷彩圖案，加上寬背帶很有個性。（圖／翻攝DIOR官網）

Saddle的初登場是2000年春夏秀，當時的創意總監John Galliano參考馬鞍輪廓打造，並搶Christian Dior縮寫「CD」的金屬字母與背帶結合，袋蓋上掛著字母「D」，識別度很高，一出就轟動，直到2008年逐漸停產，馬鞍包成為回憶。

▲DIOR Saddle Bag。（圖／品牌提供、翻攝DIOR官網、IG）

▲馬鞍腰包、2020春夏女裝系列馬鞍包。（圖／翻攝DIOR IG）

2018年秋冬，創意總監 Maria Grazia Chiuri讓馬鞍包強勢回歸，重新做出模具製造，外觀與當年的原始版很相似，但新加入的寬背帶、斜肩背法，讓包包進化出2.0版新風貌，Oblique提花布料絕對是經典。

▲DIOR SADDLE Bag。（圖／記者林明瑋攝）

▲DIOR Saddle Bag。（圖／品牌提供、翻攝DIOR官網、IG）

▲DIOR Saddle Bag。（圖／品牌提供、翻攝DIOR官網、IG）

▲DIOR Saddle Bag。（圖／品牌提供、翻攝DIOR官網、IG）

▲丹寧馬鞍包製作過程相當講究。（圖／品牌提供）

日前的丹寧布款式，延續了精神的同時，以獨門絕活的刺繡工藝，打造出具立體浮雕效果的花紋，再用砂紙手工磨擦，創造出不均勻的褪色仿舊效果，讓看起來輕鬆的包款一點都不簡單，更新的刺繡帆布，低調的迷彩讓包包顯得個性但不張狂，深藍之外也有綠色，很有特色。

▲DIOR SADDLE Bag。（圖／記者林明瑋攝）

▲丹寧馬鞍包的細節絲毫不馬虎。（圖／記者林明瑋攝）

光用說的太虛幻，實際開箱才一目了然，正面的金屬「D」垂墜，磁扣讓袋蓋輕鬆闔上，背面有夾層，能輕鬆放進票卡，由於屬於小包，空間不大，因此內部沒有多餘的隔層，反而好裝。

▲DIOR Saddle Bag。（圖／品牌提供、翻攝DIOR官網、IG）

▲最新曝光的2020早秋男裝系列馬鞍包。（圖／翻攝DIOR IG）

男士的Saddle Bag馬鞍包也很精彩，與女生版最大的不同，是少了D字母的金屬綴飾，在男裝創意總監Kim Jones的操刀下，整體帶有街頭潮味，最新發表的2020早秋系列與Shawn Stussy合作，馬鞍包上可見到由他設計的花朵與DIOR字母印花，視覺效果強烈，連女生都會被吸引。另外還有科技尼龍布材質、當紅的腰包等等，為Saddle Bag帶來更多可能性，經典而且永續。

▲DIOR Saddle Bag。（圖／品牌提供、翻攝DIOR官網、IG）

▲男裝系列尼龍馬鞍包。（圖／翻攝DIOR IG）

關鍵字：

包開箱, Dior, Saddle Bag, 馬鞍包, 開箱
fashion.net

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