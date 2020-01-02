fb ig video ETtoday search mobile

無糖飲料有陷阱！減肥前必知的6個小常識　餓肚子是大忌　

> >

▲減肥前必知的6個小常識。（圖／翻攝IG）

▲想要瘦身成功，正確觀念先要有！（圖／翻攝自IG@kkmmmkk）

編輯／Amanda

有人說，減肥瘦身是女人一輩子的事業，還真沒說錯，許多女生從青春無敵的少女時代到當了媽、當了姨都還在跟減肥奮鬥，但很多人都缺少了關於瘦身的正確觀念，總是聽到什麼試什麼，盲目亂減肥，導致瘦身效果不彰，甚至還越減越肥！快來檢查看看下面這6個關於瘦身的必知小常識，妳忽略了哪幾個？


▲減肥成功必知的6個瘦身小常識。（圖／翻攝自小禎FB、Pexels）
▲近來瘦身有成的小禎曾透露，瘦身有個大原則：不能讓自己挨餓！（圖／翻攝自小禎FB）

1.不要讓自己太餓

對於瘦身大家都知道，基本原則就是「少吃多運動」，也因此很多人都會在減肥時減少飲食的份量，更不敢在三餐以外的時間吃東西，就算肚子餓了也苦苦逼自己忍著，但你知道嗎？減肥時千萬不能挨餓，挨餓不僅可能讓你減肥失敗，還容易越減越胖！

大家一定都有過這個經驗，當你在肚子很餓的時候，什麼都想吃，不自覺會買一大堆食物，要是吃不下就會覺得可惜、浪費，最後就會硬塞或是打包帶回家，不知不覺中吃下過多份量的食物，吃完後才又開始後悔。像是近來瘦身有成的小禎就曾透露，她隨身都會攜帶小蘇打餅乾或口袋餐，在每餐間隔之間有點餓的時候，會拿來稍微止饑，就能避免因為太餓而吃下過量食物的狀況發生。

2.練習每餐少吃一口

從今天開始，每次用餐時告訴自己少吃一口，一天就可以少吃進75卡路里，一年大約可以少掉約3.5公斤體重。雖然數字看似不多，但養成了這個習慣，也能幫助讓食量穩定，不容易失控，就不會常常攝取過多的食物和熱量了。


▲減肥成功必知的6個瘦身小常識。（圖／翻攝自小禎FB、Pexels）

▲重口味的飲食習慣容易讓人發胖。（圖／翻攝自Pexels）

3.戒掉飲食重口味的習慣

現代人飲食重視美味，更有許多人偏好重口味，越鹹香甜辣越好，但這樣的飲食中通常使用了許多調味料，而這些調味醬料裡通常含有過多的鹽份和糖分，當你吃進這些醬料的同時，也吃進了過量的鹽或糖，不只容易造成水腫，更讓你不知不覺中吃進許多熱量。

4.營養均衡比卡路里更重要

想瘦身的人常常陷入只關心攝取了多少卡路里的陷阱裡，斤斤計較每一口吃下的熱量，但其實比起食物的熱量多少，你更該注意飲食是否均衡！要確保飲食中含有碳水化合物、蛋白質和脂肪等，通過補充所需的營養，讓身體有較長時間的飽足感，同時也為身體提供充足能量，才能使瘦身有更好的效果。


▲減肥成功必知的6個瘦身小常識。（圖／翻攝自小禎FB、Pexels）

▲多喝水好處多多，更能有益於瘦身。（圖／翻攝自Pexels）

5.多喝水不只是說說

多喝水雖然有點老生常談了，但多喝水的好處實在太多了，尤其對女生、在減肥的人而言，更為重要，就連許多女星如小S、李冰冰、Selina任家萱都曾透露靠喝水維持身材！水喝得夠多，不只可以幫助消化、排毒，喝溫熱水更能讓身體發熱，促進新陳代謝，幫助身體燃燒更多卡路里，更重要的是，喝水還有一個有助於瘦身的好處－增加飽足感，自然就不容易吃下過量的食物。

6.無糖汽水和減肥零食並無助於減肥

被認為發胖萬惡元兇之一的汽水、零食，雖然現在市面上有無糖版，但可別以為喝無糖汽水、吃無糖的減肥零食就不會胖！研究指出，其中所含的人工甜味劑會干擾人體本身的糖代謝，並改變腸道菌叢，造成脂肪堆積，其實並沒有我們所以為的「減糖瘦身效果」，反而因為「無糖」的印象讓人放心，而更容易造成過量攝取。 

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

減肥, 瘦身, 常識
fashion.net

熱門文章

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

ET Fashion

推薦閱讀

最容易成為渣男收割機的3星座女　第一名陷入愛情就被吃定了

最容易成為渣男收割機的3星座女　第一名陷入愛情就被吃定了

小禎：火鍋是瘦身的好選擇　公開維持身材6大飲食運動原則

小禎：火鍋是瘦身的好選擇　公開維持身材6大飲食運動原則

「吃人嘴短，不要都由男生請客」名作家給女兒的15條「戀愛準則」

「吃人嘴短，不要都由男生請客」名作家給女兒的15條「戀愛準則」

新年想換髮型快筆記！韓網票選6個最美髮色　午夜藍、奶茶棕2020持續爆紅 韓妞三個月甩肉20公斤！揭秘「超簡單飲食法」破百萬次觀看 《婚姻故事》真實有感到心痛的10金句：「跟你結婚後，自己就完全變了一個人」 歐陽娜娜跨年「閃片裝」撞衫賈靜雯　差26歲網狠酸：輸太多 別再糾結Hunter了！LV短筒「雨靴」就算晴天照樣穿出門 陪你「共患難」星座好友Top 3 ！雙魚觀察細微、巨蟹超會說壞話 小紅書瘋傳「張鈞甯開肩運動」　簡單5步驟練出零贅肉直角肩膀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面