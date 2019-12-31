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唇彩老是愛掉色？提升唇妝持久度3大關鍵　彩妝師：雙層塗抹加蜜粉

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▲提升唇妝持久度3關鍵　蜜粉也有用。（圖／翻攝IG）

▲許多女生愛擦唇膏，但時常遇到掉色、斑駁的問題。(圖／翻攝IG@hara3m)

記者張毓容／綜合報導

唇妝之於現在的女生而言絕對是不可或缺的，就算沒畫眼妝，也一定要擦個唇彩帶出好氣色，但一定很多人也都有碰到唇妝不持久的問題。喝飲料也掉色，吃個點心就斑駁，有時就算不吃不喝過了半天，唇妝也離家出走，時不時要補擦唇膏，真的好麻煩。

針對如何讓唇妝不易脫落，彩妝師提點，其實只要選用一支有持色效果的唇彩，再搭配下面3個讓唇妝持久度更升級的小技巧，再也不用煩惱唇彩掉色問題。

▲提升唇妝持久度3關鍵　蜜粉也有用。（圖／翻攝IG）

▲上唇彩前別忘了先擦掉多餘的護唇膏。(圖／翻攝IG@Narsissist)

1.妝前護唇品要先擦掉
 其實現在很多女生都知道，畫唇妝前要先上護唇產品，幫助平滑、滋潤雙唇，才不容易起死皮、有乾紋，但也有人就是因為護唇膏而導致唇彩容易脫落。關鍵就在於上唇彩前要記得先將多餘、沒被唇吸收的護唇膏擦掉，再上唇彩！如果沒先處理，護唇膏的油脂殘留於唇上，會使唇彩不容易附著，當然就會容易脫妝。

2.彩妝師祕技：雙層塗抹法
 大部分女生上唇彩，就是直接將唇彩塗上唇，塗滿就結束，但其實很多彩妝師還會多做後面兩個步驟，讓唇彩變得更飽和，也更持妝。這個簡單小技巧這樣做：先薄塗完一層唇彩後，拿一張面紙放於唇上，用手輕壓面紙撫過整個嘴唇，有點像壓掉表面的光感和不吃色的部分，然後再塗上一層唇彩，唇彩就會更飽和顯色，也更持久。

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▲提升唇妝持久度3關鍵　蜜粉也有用。（圖／翻攝IG）

▲蜜粉也可以用來讓唇彩更持久。(圖／翻攝IG@Narsissist)

3.加上蜜粉定妝
 還有彩妝師透露，蜜粉不只能幫大面積的底妝定妝，同樣也能用在唇妝上，只要使用很少量的蜜粉輕輕掃過唇部，就能幫助唇妝更持久，也可以拿張衛生紙覆蓋在唇上，隔著面紙用刷具輕拍上蜜粉即可。

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關鍵字：

唇彩, 唇妝, 掉色, 脫妝, 斑駁, 持久, 持妝, 持色
fashion.net

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