凱特示範免煩惱穿搭　一件5300元MK洋裝搞定

▲凱特（右二）到Kingston醫院婦產科參訪。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

周一上班不僅有藍色憂鬱，連該穿什麼上班都苦惱，不妨參考英國威廉王子妃凱特的穿搭。英國王室剛公布她秘密拜訪倫敦Kingston醫院婦產科的照片，她穿約5300元的Michael Kors（MK）幾何圖案連身洋裝亮相，腰間繫著腰帶襯出她的苗條身形，典雅洋裝正是上班族正式但不過分隆重的選擇。

▲凱特身穿Michael Kors幾何圖案印花洋裝，展現優雅風格。（圖／路透社）

凱特此次秘密造訪Kingston醫院婦產科，深刻了解醫療人員與助產士迎接新生命到來的辛勞，她特別在迎接2020年國際護士與助產士年之際，於27日發表公開信讚揚他們的貢獻並向他們致謝。

▲凱特所穿的Michael Kors洋裝已售罄，另有相同剪裁的豹紋款。（圖／翻攝NET-A-PORTER官網）

參訪當天凱特所穿的Michael Kors洋裝，免去穿搭的煩惱，一件就能搞定，她再搭配黑色褲襪與倫敦品牌Kiki McDonough鑽石耳環，整體俐落而優雅，可惜她所穿的洋裝已售罄，Michael Kors另有相同剪裁的豹紋圖案洋裝，也是能輕易吸引目光的設計。