fb ig video ETtoday search mobile

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客　

> >

▲▼ CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN全台限量100只的NB4020-96E錶（左）29,800元，NK0000-95E錶17,800元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本腕錶品牌CITIZEN以光動能錶聞名，旗下機械錶也表現不俗，打造價格容易入門的限量版本，包括開小圓窗顯露部分機芯的設計、復古風的60小時動力儲存自動錶，以及名稱與造型都陽剛的鋼鐵河豚錶，滿足不同風格的男士。

▲▼ CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN松林綠面盤的60小時動力儲存機械腕錶NK0002-14W，全台限量30只，16,800元。

CITIZEN裝載cal.9040機芯的NB4020-96E錶，特別在面盤5與6時之間的位置開設小圓窗顯露機芯，讓錶主能感受賞玩樂趣；而單純想與上班服裝完美搭配，松林綠面盤的60小時動力儲存錶是典雅又出色的選擇。

▲▼ CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN鋼鐵河豚第二彈紅錶圈的NY0091-83E錶，台灣限量120只，13,800元。

偏愛運動風的男士則會被PROMASTER系列的鋼鐵河豚機械錶吸引，因為錶圈造型靈感來自河豚的刺，配上紅色錶圈超搶眼，底蓋也刻上河豚圖案，意在傳達環保概念，減少廢氣電池對環境污染。

▲▼ CITIZEN 。（圖／公關照）▲▼ CITIZEN 。（圖／公關照）

▲BULOVA CLASSIC 96A234前開芯機械腕錶（左）18,800元，日本枯山水啟發的96C141機械腕錶29,800元。

同集團的美國品牌BULOVA也積極搶攻入門機械錶市場，同樣推出面盤開窗秀機芯的設計，另一款96C141腕錶以日本枯山水為發想，將利用沙子與石頭呈現的庭園概念運用在面盤上，呈現扇形動力儲存顯示、星期、24小時顯示與特殊的三聯式日期窗，在眾多選擇中別具特色。

關鍵字：

CITIZEN, BULOVA
fashion.net

熱門文章

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

Ella逛街霸氣喊出「獨立宣言」　想要的東西自己都可以處理

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

韓國美女藝術家在黛妃包上種花！DIOR Lady Art #4限量版挑戰不可能

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

舒淇托腮等飛機　寶格麗冰棒咬一口戒露俏皮本性

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

醫生娘鍾欣潼：冬天身體保養4對策　沒做好一定會後悔

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

紳士秒變運動咖　雷達快拆組3錶帶任選

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

超強聯名！LV將與潮界傳奇Nigo推出「LV²」

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！瑞典文青保養品牌登台

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

精選6雙「經典藍」球鞋，2千元就能穿回家

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

樂嫂王棠云「追劇保養法」超方便！完美小臉全靠面膜後+1步

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

ET Fashion

推薦閱讀

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

夏綠蒂公主抱玩具萌翻　穿綠色大衣與凱特配成母女裝　

夏綠蒂公主抱玩具萌翻　穿綠色大衣與凱特配成母女裝　

孫芸芸被女兒吐槽穿搭像小偷　600萬蛇錶洩富太身分

孫芸芸被女兒吐槽穿搭像小偷　600萬蛇錶洩富太身分

喬治王子放膽穿白襯衫做布丁　氣質小男孩童裝熱賣 百億身家網紅寵女無極限　1歲女兒穿高級訂製服過聖誕 貝克漢女兒穿巴黎訂製精品童裝受洗　華美珠繡襯千金身價　 超模何穗美腿一伸大勝眾女星　「海豚公主」露事業線搶焦點 林心如、「花邊教主」撞15萬元泰迪熊大衣　童裝也趕毛茸茸流行 孫芸芸墨鏡愛牌聖誕組可愛爆炸　小狗眼鏡包可背著出門 關穎的香奈兒、寶格麗包小到手機放不下　女兒接收剛剛好

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面