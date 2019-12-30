CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客　

▲CITIZEN全台限量100只的NB4020-96E錶（左）29,800元，NK0000-95E錶17,800元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本腕錶品牌CITIZEN以光動能錶聞名，旗下機械錶也表現不俗，打造價格容易入門的限量版本，包括開小圓窗顯露部分機芯的設計、復古風的60小時動力儲存自動錶，以及名稱與造型都陽剛的鋼鐵河豚錶，滿足不同風格的男士。

▲CITIZEN松林綠面盤的60小時動力儲存機械腕錶NK0002-14W，全台限量30只，16,800元。

CITIZEN裝載cal.9040機芯的NB4020-96E錶，特別在面盤5與6時之間的位置開設小圓窗顯露機芯，讓錶主能感受賞玩樂趣；而單純想與上班服裝完美搭配，松林綠面盤的60小時動力儲存錶是典雅又出色的選擇。

▲CITIZEN鋼鐵河豚第二彈紅錶圈的NY0091-83E錶，台灣限量120只，13,800元。

偏愛運動風的男士則會被PROMASTER系列的鋼鐵河豚機械錶吸引，因為錶圈造型靈感來自河豚的刺，配上紅色錶圈超搶眼，底蓋也刻上河豚圖案，意在傳達環保概念，減少廢氣電池對環境污染。

▲BULOVA CLASSIC 96A234前開芯機械腕錶（左）18,800元，日本枯山水啟發的96C141機械腕錶29,800元。

同集團的美國品牌BULOVA也積極搶攻入門機械錶市場，同樣推出面盤開窗秀機芯的設計，另一款96C141腕錶以日本枯山水為發想，將利用沙子與石頭呈現的庭園概念運用在面盤上，呈現扇形動力儲存顯示、星期、24小時顯示與特殊的三聯式日期窗，在眾多選擇中別具特色。