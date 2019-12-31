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軍事、工裝迷最愛品牌終於聯名！限量單品要你高調炫耀標籤，帥女孩準備入手

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編輯／Duke

發跡自裏原宿的NEIGHBORHOOD（NBHD）與WTAPS是許多軍事、工裝迷到日本遊玩必買的品牌，而主理人瀧澤伸介與西山徹更是相當要好的朋友，如今為了慶祝NEIGHBORHOOD成立25周年，雙方特地展開聯名企劃，並帶來一系列以拼接、品牌元素為主題設計的限量單品。

▲NEIGHBORHOOD X WTAPS。（圖／翻攝自IG@neighborhood_official、@wtaps_tokyo、WTAPS、AES）

▲NEIGHBORHOOD攜手WTAPS打造聯名系列。（圖／翻攝自WTAPS）

▲NEIGHBORHOOD X WTAPS。（圖／翻攝自IG@neighborhood_official、@wtaps_tokyo、WTAPS、AES）

▲瀧澤伸介（左）與西山徹（右）。（圖／翻攝自WTAPS）

NEIGHBORHOOD多以軍事、機車元素為設計主軸，而WTAPS則帶有較多的工裝與流行成分，因此雙方的聯名系列將帶來MA-1飛行外套、軍襯衫、帽T、大學T、T-Shirt等單品。

然而，設計部分當然也少不了各自的特色，像是棋盤格、骨頭、Logo的結合等都出現在單品上，其中，MA-1飛行外套與軍襯衫的左肩採標籤外露的設計，並且除了軍襯衫之外，其餘的單品皆運用了拼接的手法製成。

▲NEIGHBORHOOD X WTAPS。（圖／翻攝自IG@neighborhood_official、@wtaps_tokyo、WTAPS、AES）

▲NEIGHBORHOOD X WTAPS。（圖／翻攝自IG@neighborhood_official、@wtaps_tokyo、WTAPS、AES）

▲MA-1飛行外套與軍襯衫的左肩採標籤外露的設計。（圖／翻攝自IG@neighborhood_official、@wtaps_tokyo）

▲NEIGHBORHOOD X WTAPS。（圖／翻攝自IG@neighborhood_official、@wtaps_tokyo、WTAPS、AES）

▲NEIGHBORHOOD X WTAPS。（圖／翻攝自IG@neighborhood_official、@wtaps_tokyo、WTAPS、AES）

▲NEIGHBORHOOD X WTAPS。（圖／翻攝自IG@neighborhood_official、@wtaps_tokyo、WTAPS、AES）

▲帽T、大學T、T-Shirt運用了拼接的手法製成。（圖／翻攝自IG@neighborhood_official）

NEIGHBORHOOD X WTAPS聯名系列，預計將於1／2登陸各大NEIGHBORHOOD與WTAPS門市以及官網，不過，目前單品定價尚未公開，有興趣的朋友都可以到WTAPS官網看更多兩人的故事喔！

另外，台灣兩大品牌AES與REPUTATION的合作，目前如火如荼進行中。這回聯名的重點單品為線香座與丹寧外套，其中，線香座由30位專業師傅透過分工製成，而丹寧外套則是採用老鷹為主軸，並搭配刺繡與燈心絨完成設計，其餘的單品還有長褲以及T-Shirt。

▲NEIGHBORHOOD X WTAPS。（圖／翻攝自IG@neighborhood_official、@wtaps_tokyo、WTAPS、AES）

▲AES與REPUTATION的合作，目前如火如荼進行中。（圖／翻攝自AES）

該聯名系列目前已於12／28在AES與REPUTATION門市與官網發售，而官網除了長褲售完以外，線香座、丹寧外套、T-Shirt都還有售，喜歡的朋友千萬別錯過了。

▲NEIGHBORHOOD X WTAPS。（圖／翻攝自IG@neighborhood_official、@wtaps_tokyo、WTAPS、AES）

▲線香座定價為台幣4,800元。（圖／翻攝自AES）

▲NEIGHBORHOOD X WTAPS。（圖／翻攝自IG@neighborhood_official、@wtaps_tokyo、WTAPS、AES）

▲丹寧外套定價為台幣4,500元。（圖／翻攝自AES）

▲NEIGHBORHOOD X WTAPS。（圖／翻攝自IG@neighborhood_official、@wtaps_tokyo、WTAPS、AES）

▲T-Shirt定價為台幣1,300元。（圖／翻攝自AES）

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關鍵字：

裏原宿, NEIGHBORHOOD, WTAPS, 日本, 瀧澤伸介, 西山徹, 軍事, 工裝, MA-1, AES, REPUTATION
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