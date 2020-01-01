蔡依林PUMA形象照變「蛇蠍美人」！逆天長腿粉絲狂讚：帥翻

▲蔡依林與PUMA最新形象照公開，超長腿連粉絲都驚艷。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

為了迎接剛到來的2020年，蔡依林與PUMA合作的形象照也熱騰騰釋出，畫面中呸姐綁起銀色蛇蠍辮，穿著黑白簡約運動背心，露出前凸後翹的好身材，逆天長腿讓粉絲直呼驚艷，而腳上的主角DEVA在1 月 1 日正式開賣，粉絲們手速要跟上。

▲蔡依林穿著緊身短版背心，好身材大方公開，NT$880。（圖／品牌提供）

沒搶到蔡依林小巨蛋演唱會先別嘆氣，天后與 PUMA的最新形象照悄悄公開，Jolin 綁起銀髮蛇蠍辮，以暗黑蛇蠍美人之姿出鏡，身穿 Classic 黑白色短版背心，緊身剪裁將蔡依林的好身材完美呈現，而喇叭緊身褲十分修飾腿型，蔡依林時而坐在階梯上，時而抬起屁股用厭世臉傲視鏡頭，展現呸姐霸氣。

▲DEVA奶蓋白與夜幕綠元旦開賣，NT$3,480。（圖／品牌提供）

而腳下踩的正是這回形象照主角PUMA DEVA，是蔡依林一秒變逆天長腿的秘密武器，獨特之處在於流線型厚底鬆糕狀大底偷偷增高，連嬌小女都能輕易上腳，材質上衣麂皮鞋面柔軟打底，後跟纏繞野性動物紋皮革柔美中帶有率性，大面積的奶茶色更是搭上奶茶鞋熱潮，實穿性相當高。此次鞋款的首波主打色為奶蓋白與夜幕綠，於1月1日開賣，粉絲們別忘記手刀搶一波，入手呸姐同款。

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