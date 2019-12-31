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搞怪獵奇款式才夠潮！超逼真器官、免洗餐具通通掛上耳

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編輯／Emily　圖／翻攝自ssense.com、IG@weirdsculpture、@weird_class

耳環是很多人身上不可或缺的配件，選擇了特別的款式，能讓自己的風格更獨特。網路上就出現一款搞怪的耳環，乍看就像一般販賣的一樣平凡，但實際上居然要連掛耳環的紙卡一起戴，實在是超乎想像！另外網路上也有超仿真的人體器官耳環，或是把調味粉包、免洗餐具戴上耳朵，都超級獵奇！

#連紙卡一起戴的耳環

這款耳環是品牌MM6 Maison Margiela在購物網站SSENSE上販賣的商品，第一眼看沒什麼特別，白色的紙卡上掛了基本款的小鑽耳環和金色圈圈耳環，但仔細看才發現，白色紙卡其實不是紙，而是用皮革所製成，再看看模特兒的示範，竟然是要連紙卡一起戴，真的是搞怪新奇！

▲獵奇耳環。（圖／翻攝自ssense.com）

▲獵奇耳環。（圖／翻攝自ssense.com）

顏色有黑白兩款，上面掛的那副耳環其實可以拆下來，所以等於一次得到了兩副耳環，但價格可不便宜，原本定價305美元（約台幣9,267元），打折後的售價是92美元（約台幣2,795）。

▲獵奇耳環。（圖／翻攝自ssense.com）▲獵奇耳環。（圖／翻攝自ssense.com）

#超逼真器官耳環

網路上其實有很多人會手做奇特造型的飾品販賣，IG帳號@weirdsculpture就分享了很多自己製作的人體器官雕塑飾品，從耳環到戒指、項鍊都有，超逼真的手、腳、眼球、牙齒…等器官看了真有點毛骨悚然，沾著血跡的斷指掛在耳朵上，一不小心可能會嚇到人！雖然有些恐怖，但這些飾品們卻有種詭異的美感，很適合萬聖節的時候戴～

▲獵奇耳環。（圖／翻攝自ssense.com）

#廢物回收耳環

IG帳號@weird_class則將有趣的垃圾、可回收廢物重新撿回來，製作成好玩又有創意的耳環飾品。其中一款叉子耳環，就是把可折疊的免洗叉掛在耳朵上，拿下來還可以把叉子打開，隨時可以當餐具用。

▲獵奇耳環。（圖／翻攝自ssense.com）

其他被運用的還有調味粉包、茶包、藥罐、易開罐拉環…，各種生活中常見小物都是他的素材。喜歡搞怪小東西的話，這些耳環會很適合你～

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▲獵奇耳環。（圖／翻攝自ssense.com）

▲獵奇耳環。（圖／翻攝自ssense.com）

▲獵奇耳環。（圖／翻攝自ssense.com）

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關鍵字：

耳環, 飾品, 搞怪, 獵奇
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