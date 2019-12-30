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大直美麗華跨年300秒煙火秀　ATT 4 Recharge推街舞表演

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▲大直地區2020年跨年活動。（圖／各百貨提供）

▲大直地區的兩間商場都推出2020年跨年活動，此為美麗華煙火資料照。（圖／各百貨提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

明天就是跨年夜，想好去哪跨年了嗎？若不想去信義區人擠人，大直美麗華百樂園與ATT 4 Recharge也一同推出跨年活動，除了有精彩的現場演唱，還有在新年當下有與信義區「同長度」的300秒煙火秀，會場還有提供限量免費美食，讓你在告別2019年時有吃有玩！

▲大直地區2020年跨年活動。（圖／各百貨提供）

▲美麗華百樂園每年跨年會吸引不少人潮。

大直美麗華百貨每年跨年，都會舉辦盛大演唱會，今年的「Enjoy love, enjoy life」邀請聲林之王饒舌皇后馮玟璇、療癒女聲贊薇、海豚音男孩呂學翰演唱，加上薩克斯風樂團錦豐樂團、好樣樂團、笙愛樂團等，而第一屆聲林之王冠軍李友庭壓軸演出，主持人DJ DENNIS也會有DJ秀。

除了演唱會還有美食派樣限量免費發送，包括乖乖、美味星棒棒糖、優先沛果汁、貝思寶兒果汁，可口可樂今年特別出動「勁享接力 FUN 」互動車，提供可樂歡樂暢飲。此外包括山海錦、金色三麥、FRIDAYS、krispy Kreme 、日出茶太、唐點小聚餐車也能讓民眾填飽肚，在2020年來臨時，將施放長達300秒的浪漫星空煙火。

▲大直地區2020年跨年活動。（圖／各百貨提供）

▲今年也有限量美食免費提供。

而ATT 4 Recharge也同時舉辦「Just Soul Party」活動，採取1對1 的Popping 和 Locking競賽，讓民眾在現場欣賞活力十足的街舞秀，壓軸則請到聲林之王選手「屁孩RYAN」表演，另針對館內餐飲，「涓豆腐」、「樂尼尼義式餐廳」、「炸鷄大獅」、「老椰兄」皆會販售跨年獨家的限定餐，一樓戶外廣場則有餐車市集，讓民眾可以邊享受美食邊觀看表演。

跨年當日美麗華百樂園與ATT 4 Recharge，百貨營業時間均延長至2020／1／1凌晨1點，美麗華另提供接駁車往返劍潭捷運站，其末班班次（從美麗華發車）為凌晨1：30，民眾可多加利用。

關鍵字：

大直, 美麗華, 跨年, 煙火, ATT 4 Recharge
fashion.net

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