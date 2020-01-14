fb ig video ETtoday search mobile

網淚推必看《婚姻故事》心碎7金句：就算愛他已沒有意義，我今生還是會愛著他

> >

編輯／JJ　圖／翻攝自《婚姻故事》劇照

近期在影音串流平台上十分火紅的《婚姻故事》（Marriage Story），描寫一對夫妻相識相愛，卻磨合失敗、離婚收場的過程，由史嘉蕾喬韓森飾演女主角妮可；亞當崔佛飾演男主角查理，細膩的鏡頭與構圖、演員充滿張力的表現，都讓這部平凡卻真實的電影更加令人心碎，一起來看看其中最揪心的幾段話：

《以下有雷》

▲婚姻故事 。（圖／翻攝自《婚姻故事》劇照）

＃「我認識他兩秒就愛上他了，就算愛他已經沒有意義了，我今生還是會愛著他。」

＃「說實話，所有的問題一開始就有了。但是我就順著他，因為感覺太好了。因為我活了起來。」

在妮可寫下原先愛著查理的原因的信中，她最後寫下了這句話：「我認識他兩秒就愛上他了，就算愛他已經沒有意義了，我今生還是會愛著他。」道出了妮可對查理熱烈的感情，兩人之間的問題其實一開始就存在，只是因為在一起太快樂了，以為之後可以解決，問題卻越滾越大，現實讓他們沒辦法再一起生活，但人生已經因為對方而改變了，即使婚姻破局，心裡卻還是會為對方著想。

▲婚姻故事 。（圖／翻攝自《婚姻故事》劇照）

＃「我甚至不知道我的品味是甚麼，因為我從未被詢問過我想要甚麼。」

在紐約和查理一起生活的妮可，一直以來都不自覺地承受著委屈，因為處處順著查理，久而久之自己的意見已變得不重要，只對查理的喜好瞭若指掌，生活上的大小決定都不知道是為誰而決定了，妮可就在失去自我的邊緣掙扎許久，才真正為自己做了一個決定——提出離婚。

▲婚姻故事 。（圖／翻攝自《婚姻故事》劇照）

＃「我不曾真正活過，我只是成就他的存在。」

＃「我不屬於我自己。」

電影中有非常多兩人針鋒相對的爭吵橋段，在長鏡頭的手法下更讓人陷入而無法自拔，而在妮可的坦白中可以發現，才華洋溢的夫妻倆在二十歲初相遇，兩人都前途似錦，但是幾年之後其中一方，也就是妮可，卻逐漸被埋沒，妮可也意識到查理總是在有意無意的阻撓她的發展，好像妮可只不過是查理夢想的延伸罷了，妮可唯有離開他才能繼續追逐自己的夢想。

▲婚姻故事 。（圖／翻攝自《婚姻故事》劇照）

＃「我以為有了孩子，這就是我們真正的產物了。也是我真正的產物。但好景不長，孩子本來就有自己的人生，他們一離開你的身體，就踏上離家的道路。」

許多網友都說，這部電影之所以好看，正是因為它太平凡、太真實了，這是每個人的生活中都可能發生的事，演的就是你我的寫照，從溫柔的照顧到彼此對罵都切合著日常。像是這句話，就好像是在想有了孩子就能解決所有問題，這是許多婚姻出現問題的人會有的想法，但結果卻往往不然。

▲婚姻故事 。（圖／翻攝自《婚姻故事》劇照）

＃「雖然現代人希望父親有所改變，但我們基本上還是全盤接受，就算他們犯錯，我們還是愛他。但是大家無法接受母親犯同樣的錯。」

電影中妮可的離婚訴訟律師諾拉曾說了這句話，平淡又一針見血的指出了社會對女性的期盼，在法庭上為了讓妮可爭奪多一點監護權，必須塑造出百分之百的完美媽媽，才能與一個稱不上稱職的爸爸抗衡。

▲婚姻故事 。（圖／翻攝自《婚姻故事》劇照）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

婚姻故事, Marriage Story, 史嘉蕾．喬韓森, 黑寡婦, Netflix, 婚姻, 愛情, 金句
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

歐陽娜娜平底鞋走紅毯遭酸路人　迪麗熱巴「台灣禮服」上身驚艷全場

歐陽娜娜平底鞋走紅毯遭酸路人　迪麗熱巴「台灣禮服」上身驚艷全場

神還原《灌籃高手》經典海報！決戰前夜「湘北五虎」公仔鐵粉要收藏

神還原《灌籃高手》經典海報！決戰前夜「湘北五虎」公仔鐵粉要收藏

日本專家揭秘5大洗頭NG習慣導致掉髮！　最後一項超多女生都在犯

日本專家揭秘5大洗頭NG習慣導致掉髮！　最後一項超多女生都在犯

日本獵奇小魚乾USB引發熱議！用魚腦來當記憶體　越多隻容量越大 別再傻傻愛錯人！渣男都有這5種特質：超會搞曖昧、說的比做的多 Lisa大露香肩網直呼：太性感！5個動作教你練出同款「直角肩」 米奇米妮期間限定店太好買！迪士尼只送不賣「2020鼠於你紀念幣」、紅包袋必搶 安格斯12星座一周運勢1/13-1/19　金牛職場遇桃花、天秤有好運之神加持 新年開春紅色美甲最吉利！霧面質感搭配燙金、水鑽　亮眼不怕俗氣 贊達亞穿貼身背心秀出完美胸型　背後全空＋「炫腹」火辣出席影評人獎

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面