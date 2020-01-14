網淚推必看《婚姻故事》心碎7金句：就算愛他已沒有意義，我今生還是會愛著他

編輯／JJ 圖／翻攝自《婚姻故事》劇照

近期在影音串流平台上十分火紅的《婚姻故事》（Marriage Story），描寫一對夫妻相識相愛，卻磨合失敗、離婚收場的過程，由史嘉蕾喬韓森飾演女主角妮可；亞當崔佛飾演男主角查理，細膩的鏡頭與構圖、演員充滿張力的表現，都讓這部平凡卻真實的電影更加令人心碎，一起來看看其中最揪心的幾段話：

《以下有雷》

＃「我認識他兩秒就愛上他了，就算愛他已經沒有意義了，我今生還是會愛著他。」

＃「說實話，所有的問題一開始就有了。但是我就順著他，因為感覺太好了。因為我活了起來。」

在妮可寫下原先愛著查理的原因的信中，她最後寫下了這句話：「我認識他兩秒就愛上他了，就算愛他已經沒有意義了，我今生還是會愛著他。」道出了妮可對查理熱烈的感情，兩人之間的問題其實一開始就存在，只是因為在一起太快樂了，以為之後可以解決，問題卻越滾越大，現實讓他們沒辦法再一起生活，但人生已經因為對方而改變了，即使婚姻破局，心裡卻還是會為對方著想。

＃「我甚至不知道我的品味是甚麼，因為我從未被詢問過我想要甚麼。」

在紐約和查理一起生活的妮可，一直以來都不自覺地承受著委屈，因為處處順著查理，久而久之自己的意見已變得不重要，只對查理的喜好瞭若指掌，生活上的大小決定都不知道是為誰而決定了，妮可就在失去自我的邊緣掙扎許久，才真正為自己做了一個決定——提出離婚。

＃「我不曾真正活過，我只是成就他的存在。」

＃「我不屬於我自己。」

電影中有非常多兩人針鋒相對的爭吵橋段，在長鏡頭的手法下更讓人陷入而無法自拔，而在妮可的坦白中可以發現，才華洋溢的夫妻倆在二十歲初相遇，兩人都前途似錦，但是幾年之後其中一方，也就是妮可，卻逐漸被埋沒，妮可也意識到查理總是在有意無意的阻撓她的發展，好像妮可只不過是查理夢想的延伸罷了，妮可唯有離開他才能繼續追逐自己的夢想。

＃「我以為有了孩子，這就是我們真正的產物了。也是我真正的產物。但好景不長，孩子本來就有自己的人生，他們一離開你的身體，就踏上離家的道路。」

許多網友都說，這部電影之所以好看，正是因為它太平凡、太真實了，這是每個人的生活中都可能發生的事，演的就是你我的寫照，從溫柔的照顧到彼此對罵都切合著日常。像是這句話，就好像是在想有了孩子就能解決所有問題，這是許多婚姻出現問題的人會有的想法，但結果卻往往不然。

＃「雖然現代人希望父親有所改變，但我們基本上還是全盤接受，就算他們犯錯，我們還是愛他。但是大家無法接受母親犯同樣的錯。」

電影中妮可的離婚訴訟律師諾拉曾說了這句話，平淡又一針見血的指出了社會對女性的期盼，在法庭上為了讓妮可爭奪多一點監護權，必須塑造出百分之百的完美媽媽，才能與一個稱不上稱職的爸爸抗衡。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App