學習射蜘蛛網、在皮姆粒子餐廳吃飯！迪士尼「復仇者學園」2020夏季正式開幕

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眾所期待的漫威樂園「復仇者學園」（Avengers Campus），近日透過迪士尼官方公布的消息，終於公開所有的設施以及開幕時間，其中，樂園將設定為由復仇者聯盟建立，並招募下一代的超級英雄，當中不僅可以學習射出蜘蛛網，還能在擁有「皮姆粒子」科技的餐廳吃飯，而下方就一起來看看，這座樂園的設施與體驗吧！

▲「復仇者學園」即將在迪士尼加州冒險樂園開幕。（圖／翻攝自迪士尼）

即將開幕的「復仇者學園」將設立在迪士尼加州冒險樂園，而各位不僅能看到復仇者聯盟總部，還能在園區中發現黑寡婦、蟻人、黃蜂女、奇異博士、異星特攻隊、鋼鐵人等角色的身影。另外，瓦干達與阿斯加的英雄們也會參與這場盛宴喔！

▲復仇者聯盟的總部。（圖／翻攝自迪士尼）

▲園區中能發現黑寡婦、蟻人、黃蜂女、奇異博士、異星特攻隊、鋼鐵人等角色的身影。（圖／翻攝自迪士尼）

然而，該樂園有兩個主要設施，分別為WEB（蜘蛛人實驗室）與Pym Test Kitchen（皮姆測試廚房）。首先，WEB是一個與蜘蛛人進行互動的景點，而「WEB Slinger」為其中的設施，在這裡遊客可以學習射出蜘蛛網與體驗超能力；Pym Test Kitchen則是餐廳，裡面充滿電影中蟻人與黃蜂女使用的皮姆粒子，因此食物、植物都會運用此科技來放大或縮小。

▲WEB是一個與蜘蛛人進行互動的景點。（圖／翻攝自迪士尼）







▲WEB Slinger可以學習射出蜘蛛網與體驗超能力。（圖／翻攝自迪士尼）







▲Pym Test Kitchen充滿皮姆粒子，因此食物、植物都會運用此科技來放大或縮小。（圖／翻攝自迪士尼）

全新打造的「復仇者學園」，預計將於2020年夏季在迪士尼加州冒險樂園正式開幕，有興趣的朋友，千萬不能錯過這次的漫威樂園！

▲預計將於2020年夏季正式開幕。（圖／翻攝自迪士尼）

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