fb ig video ETtoday search mobile

王大陸「歪嘴笑」與吳亦凡搶穿ASSC帽T　粉絲毒舌：高下立判

> >

▲Ed Hardy 及Anti Social Social Club。（圖／品牌提供）

▲王大陸搶先穿Ed Hardy 及Anti Social Social Club聯名衣。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

潮流品牌Ed Hardy與美國街頭潮牌Anti Social Social Club展開聯名，全系列包括帽T、拖鞋、腰包等單品熱度居高不下，隨後也被眼尖網友發現，藝人王大陸、吳亦凡不約而同搶先穿著，雙帥聯手帶貨引發粉絲議論。

▲Ed Hardy 及Anti Social Social Club。（圖／品牌提供）

▲Ed Hardy 及Anti Social Social Club。（圖／品牌提供）

▲（依序）黑色虎頭長袖帽TEE NT$7,680；灰色飛龍短TEE NT$4,480。（圖／品牌提供）

Ed Hardy 及Anti Social Social Club兩大品牌的街頭個性深受粉絲喜愛，而今聯手以「打破禁錮 放肆孤獨」為主題，Ed Hardy標誌性的老虎圖騰，遇上Anti Social Social Club的「反社交」孤僻性格，在素色的黑色帽T上，以左右對稱Logo展現潮流個性，寬鬆剪裁迎合oversized美感。

▲Ed Hardy 及Anti Social Social Club。（圖／品牌提供）

▲Ed Hardy 及Anti Social Social Club。（圖／品牌提供）

▲吳亦凡與王大陸不約而同選擇Anti Social Social Club與Ed Hardy 聯名系列比帥。（圖／品牌提供）

身為潮流指標的藝人吳亦凡也在機場私服中演繹單品，吳亦凡戴起黑色鴨舌帽，低調之餘穿著品牌聯名帽T與LV圍巾十分搶眼，王大陸則穿著灰色款帽T，清楚可見老虎圖騰與Anti Social Social Club品牌Logo交集的呈現方式，王大陸更露出招牌「歪嘴笑」自拍，時而戴起帽子展現俏皮感，兩人難得隔空撞款，也引發粉絲留言，「沒什麼好比的，吳亦凡直接贏」、「吳亦凡真的很會搭配。」

▲Ed Hardy 及Anti Social Social Club。（圖／品牌提供）

▲Ed Hardy 及Anti Social Social Club 。（圖／品牌提供）

▲Ed Hardy 及Anti Social Social Club 。（圖／品牌提供）

▲周邊商品包括腰包NT$3,180；拖鞋NT$3,180；手機殼NT$1,880。（圖／品牌提供）

除了T-shirt及帽Tee等服飾外，本次聯名也囊擴托特包、拖鞋、抱枕、手機殼等周邊，將街頭時尚發揮到極致，目前暫定於2020元旦起至1月15日在全台指定門市就能入手。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

吳亦凡, 王大陸, Ed Hardy , Anti Social Social Club, 潮流, 聯名
fashion.net

熱門文章

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

ET Fashion

推薦閱讀

陪你「共患難」星座好友Top 3 ！雙魚觀察細微、巨蟹超會說壞話

陪你「共患難」星座好友Top 3 ！雙魚觀察細微、巨蟹超會說壞話

2020元旦優惠！　星巴克「連續5天」第二杯半價　丹堤買一送一

2020元旦優惠！　星巴克「連續5天」第二杯半價　丹堤買一送一

凱特王妃2019年度最優雅10套穿搭　同色系洋裝搭高跟鞋，美出新高度

凱特王妃2019年度最優雅10套穿搭　同色系洋裝搭高跟鞋，美出新高度

11歲小女孩竟是刺青師！童趣X日式禪繞畫　個人風格超強烈 吳謹言「631減肥法」怒甩8公斤　更改飲食順序營養師都點頭 沒錢、沒男友不是耍廢的藉口！ 單身小資女學6個YouTuber打造質感生活 外表平凡異性緣卻超好！「好感系女孩」3大特質妳做到了嗎？ 蔡依林PUMA形象照變「蛇蠍美人」！逆天長腿粉絲狂讚：帥翻 謝金燕跨年彩排裝萌　撐4800元熊傘Q爆 王大陸「歪嘴笑」與吳亦凡搶穿ASSC帽T　粉絲毒舌：高下立判

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面