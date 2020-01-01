王大陸「歪嘴笑」與吳亦凡搶穿ASSC帽T　粉絲毒舌：高下立判

▲王大陸搶先穿Ed Hardy 及Anti Social Social Club聯名衣。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

潮流品牌Ed Hardy與美國街頭潮牌Anti Social Social Club展開聯名，全系列包括帽T、拖鞋、腰包等單品熱度居高不下，隨後也被眼尖網友發現，藝人王大陸、吳亦凡不約而同搶先穿著，雙帥聯手帶貨引發粉絲議論。

▲（依序）黑色虎頭長袖帽TEE NT$7,680；灰色飛龍短TEE NT$4,480。（圖／品牌提供）

Ed Hardy 及Anti Social Social Club兩大品牌的街頭個性深受粉絲喜愛，而今聯手以「打破禁錮 放肆孤獨」為主題，Ed Hardy標誌性的老虎圖騰，遇上Anti Social Social Club的「反社交」孤僻性格，在素色的黑色帽T上，以左右對稱Logo展現潮流個性，寬鬆剪裁迎合oversized美感。

▲吳亦凡與王大陸不約而同選擇Anti Social Social Club與Ed Hardy 聯名系列比帥。（圖／品牌提供）

身為潮流指標的藝人吳亦凡也在機場私服中演繹單品，吳亦凡戴起黑色鴨舌帽，低調之餘穿著品牌聯名帽T與LV圍巾十分搶眼，王大陸則穿著灰色款帽T，清楚可見老虎圖騰與Anti Social Social Club品牌Logo交集的呈現方式，王大陸更露出招牌「歪嘴笑」自拍，時而戴起帽子展現俏皮感，兩人難得隔空撞款，也引發粉絲留言，「沒什麼好比的，吳亦凡直接贏」、「吳亦凡真的很會搭配。」

▲周邊商品包括腰包NT$3,180；拖鞋NT$3,180；手機殼NT$1,880。（圖／品牌提供）

除了T-shirt及帽Tee等服飾外，本次聯名也囊擴托特包、拖鞋、抱枕、手機殼等周邊，將街頭時尚發揮到極致，目前暫定於2020元旦起至1月15日在全台指定門市就能入手。

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