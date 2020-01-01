fb ig video ETtoday search mobile

小紅書瘋傳「張鈞甯開肩運動」　簡單5步驟練出零贅肉直角肩膀

> >

張鈞甯的好身材眾所皆知、但是她的好身材完全是靠後天努力運動換來的！纖細的體態不僅沒有贅肉、給人一種健美的感覺，完全就是身材wanna be！

▲張鈞甯開肩。（圖／美人圈）

尤其是一對直角肩膀毫無贅肉，穿禮服時更是女神降臨！她之前就分享過一個開肩的動作，最近在微博、小紅書上瘋傳，對於斜肩、內縮肩、圓肩及駝背都有改善效果，一起看看這個張鈞甯開肩動作吧！

▲張鈞甯開肩。（圖／美人圈）

起始動作先以膝蓋著地跪在地面上，雙手打開略比肩寬、且手掌貼地。

▲張鈞甯開肩。（圖／美人圈）

張鈞甯開肩動作步驟1：往下趴、肩膀及手臂貼地

先將整個上半身往下趴，右手往左側、將肩膀及手臂伸直並水平貼地，貼地的肩膀及手臂維持與肩膀同高的狀態即可。

▲張鈞甯開肩。（圖／美人圈）

張鈞甯開肩動作步驟2：將腿伸直

接著將左手移到頭前作為支撐，將左腿往側邊伸直。

▲張鈞甯開肩。（圖／美人圈）

張鈞甯開肩動作步驟3：伸直左臂、向下伸展

最後將頭前的左手先向上伸直、再往身後的方向向下伸展，這邊可以依個人可以承受的範圍盡量向下，保持兩手（右手臂一樣是貼地狀態）、左腿都是伸直狀態。

▲張鈞甯開肩。（圖／美人圈）

>>完整動作

完整動作就是像這樣，是一個很高強度的開肩動作，對於肩膀內縮、圓肩、駝背都有改善效果！保持這個動作30秒後、就可以換邊繼續做。

▲張鈞甯開肩。（圖／美人圈）

張鈞甯開肩動作步驟4：換邊重複同樣動作

接著換邊、重複一樣的動作，先回到起始姿勢，將左手往右側伸直，手臂與肩膀貼地。

▲張鈞甯開肩。（圖／美人圈）

>>完整動作

另一邊的完整動作就像這樣，一樣保持兩手（右手臂一樣是貼地狀態）、左腿都是伸直狀態，維持30秒後就可以慢慢回到起始動作。

▲張鈞甯開肩。（圖／美人圈）

張鈞甯開肩動作步驟5：放鬆伸展

最後就是做放鬆，回到起始動作後，將雙手慢慢向前、整個上半身慢慢向下貼地，伸展約10秒。

▲張鈞甯開肩。（圖／美人圈）

接著將雙手抱頭，上下左右慢慢轉動伸展放鬆即可。

▲張鈞甯開肩。（圖／美人圈）

以上的開肩動作是比較高強度的版本，但是就像張鈞甯說的、做完真的有種舒爽的感覺，大家也試試看吧！

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書@瑜伽里的可儿、weibo@張鈞甯
【延伸閱讀】

小紅書健身教練高強度「燃脂運動」！6個動作居家也能徒手做，網友親試一週瘦下2公斤(beauty美人圈)

明星也在練的「短期塑形」運動！每天3個動作，兩周腹肌出現、假胯寬改善，腿也變細長(beauty美人圈)

模特兒美姿訓練師分享「開肩運動」！一個動作改善肩膀內縮、斜肩駝背，練出纖細天鵝頸(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。


 

關鍵字：

張鈞甯, 運動, 開肩, 斜肩, 圓肩
fashion.net

熱門文章

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

ET Fashion

推薦閱讀

陪你「共患難」星座好友Top 3 ！雙魚觀察細微、巨蟹超會說壞話

陪你「共患難」星座好友Top 3 ！雙魚觀察細微、巨蟹超會說壞話

2020元旦優惠！　星巴克「連續5天」第二杯半價　丹堤買一送一

2020元旦優惠！　星巴克「連續5天」第二杯半價　丹堤買一送一

凱特王妃2019年度最優雅10套穿搭　同色系洋裝搭高跟鞋，美出新高度

凱特王妃2019年度最優雅10套穿搭　同色系洋裝搭高跟鞋，美出新高度

11歲小女孩竟是刺青師！童趣X日式禪繞畫　個人風格超強烈 吳謹言「631減肥法」怒甩8公斤　更改飲食順序營養師都點頭 蔡依林PUMA形象照變「蛇蠍美人」！逆天長腿粉絲狂讚：帥翻 王大陸「歪嘴笑」與吳亦凡搶穿ASSC帽T　粉絲毒舌：高下立判 蕭敬騰的勞力士夯到「三連撞」　徐若瑄、林俊傑都有一只 謝金燕跨年彩排裝萌　撐4800元熊傘Q爆 外表平凡異性緣卻超好！「好感系女孩」3大特質妳做到了嗎？

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面