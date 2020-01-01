小紅書瘋傳「張鈞甯開肩運動」　簡單5步驟練出零贅肉直角肩膀

張鈞甯的好身材眾所皆知、但是她的好身材完全是靠後天努力運動換來的！纖細的體態不僅沒有贅肉、給人一種健美的感覺，完全就是身材wanna be！

尤其是一對直角肩膀毫無贅肉，穿禮服時更是女神降臨！她之前就分享過一個開肩的動作，最近在微博、小紅書上瘋傳，對於斜肩、內縮肩、圓肩及駝背都有改善效果，一起看看這個張鈞甯開肩動作吧！

起始動作先以膝蓋著地跪在地面上，雙手打開略比肩寬、且手掌貼地。

張鈞甯開肩動作步驟1：往下趴、肩膀及手臂貼地

先將整個上半身往下趴，右手往左側、將肩膀及手臂伸直並水平貼地，貼地的肩膀及手臂維持與肩膀同高的狀態即可。

張鈞甯開肩動作步驟2：將腿伸直

接著將左手移到頭前作為支撐，將左腿往側邊伸直。

張鈞甯開肩動作步驟3：伸直左臂、向下伸展

最後將頭前的左手先向上伸直、再往身後的方向向下伸展，這邊可以依個人可以承受的範圍盡量向下，保持兩手（右手臂一樣是貼地狀態）、左腿都是伸直狀態。

>>完整動作

完整動作就是像這樣，是一個很高強度的開肩動作，對於肩膀內縮、圓肩、駝背都有改善效果！保持這個動作30秒後、就可以換邊繼續做。

張鈞甯開肩動作步驟4：換邊重複同樣動作

接著換邊、重複一樣的動作，先回到起始姿勢，將左手往右側伸直，手臂與肩膀貼地。

>>完整動作

另一邊的完整動作就像這樣，一樣保持兩手（右手臂一樣是貼地狀態）、左腿都是伸直狀態，維持30秒後就可以慢慢回到起始動作。

張鈞甯開肩動作步驟5：放鬆伸展

最後就是做放鬆，回到起始動作後，將雙手慢慢向前、整個上半身慢慢向下貼地，伸展約10秒。

接著將雙手抱頭，上下左右慢慢轉動伸展放鬆即可。

以上的開肩動作是比較高強度的版本，但是就像張鈞甯說的、做完真的有種舒爽的感覺，大家也試試看吧！

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書@瑜伽里的可儿、weibo@張鈞甯

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